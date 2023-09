ETB SW Essen: Ex-RWE-Stürmer trifft - "haben wieder einen Toptorjäger"

Der ETB SW Essen atmet auf. Dank eines Dreierpacks von Stürmer Memo Kesim gab es den ersten Sieg in der Oberliga Niederrhein.

Nach einer starken Vorsaison lief es bisher noch nicht rund für den ETB SW Essen in der Oberliga Niederrhein. Daher konnte Coach Damian Apfeld nach dem 3:1-Erfolg über den TSV Meerbusch aufatmen.

Der erste Sieg ist eingetütet - dank eines Dreierpacks von Stürmer Memo Kesim, der im Sommer vom Stadtrivalen Rot-Weiss Essen an den Uhlenkrug wechselte.

Vielleicht wird Kesim der Nachfolger von Noel Futkeu, der den ETB nach seinen 30 Toren im Vorjahr in Richtung Eintracht Frankfurt verließ. Apfeld ließ auf jeden Fall verlauten: "Wir haben wieder einen Toptorjäger in unseren Reihen.“

Wobei er auch wusste, dass der ETB froh sein konnte, dass Meerbusch die erste große Gelegenheit liegen ließ: "Die erste große Chance hatte Meerbusch, wo wir Glück haben, dass Oguz Ayan den nicht macht. Nach der Großchance waren wir am Drücker und haben folgerichtig das 1:0 erzielt."

ETB SW Essen: Cordi – Dalyanoglu, Lach, Corovic, Poznanski – Shavershyan (80. Matten) - Zimmerling – Bosnjak (59. Williams), Addai (83. Sahin), Cissé (75. Kimbakidila) – Kesim (87. Böll) TSV Meerbusch: Oberhoff – Kempkens, Darwish (17. Soytürk), Meurer, Gümüs – Gutaj (80. Chassanidis), Kortgödde (80. Werner), Abdelkarim (71. Bajraktari), Hauser – Mohamed Yassin (63. Ballah), Ayan Schiedsrichter: Lars Aarts Tore: 1:0 Kesim (13.), 1:1 Ayan (26.), 2:1 Kesim (48.), 3:1 Kesim (64.) Zuschauer: 244 Rote Karte: Gümüs (45. +2 / Tätlichkeit)

Durch Kesim, es folgte der Ausgleich durch Ayan und nach dem Wechsel machte Kesim seinen Dreierpack perfekt. Hier spielte der ETB mit einem Mann mehr, da Meerbuschs Gümüs Rot sah aufgrund einer Tätlichkeit: Apfeld: "Natürlich spielte die Rote Karte für Meerbusch für uns eine Rolle, denn damit wurde es besonders bei diesen Temperaturen ein bisschen einfacher. Man konnte in den letzten zehn Minuten dann sehen, dass kein richtiges Spiel mehr anstand. Wir wollten den Ball einfach nur in den eigenen Reihen halten, um keinen Konter zuzulassen. Es freut mich besonders, dass wir drei Tore geschossen haben. Wenn man sich jetzt die Torjägerliste mal anschaut, dann sieht man, dass Memo Kesim dort bereits Dritter mit vier Treffern ist."

Apfelds Kollege Kevin Kreuzberg bilanzierte: "Wir sind gut in die Partie hereingekommen und hatten durch Oguz Ayan auch die erste richtige Torchance. Danach war der ETB am Drücker und wir haben viele individuelle Fehler gemacht. Aufgrund der Konstellation in der zweiten Halbzeit, der ETB hätte auch bei der ein oder anderen Kontersituation ein Tor mehr machen können, ist es natürlich ein verdienter Sieg.“