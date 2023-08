SF Baumberg: „Taktische Meisterleistung“ bringt Sieg über KFC Uerdingen

Die Sportfreunde Baumberg rangen den KFC Uerdingen auswärts mit 2:1 (1:1) nieder und holten damit in der neuen Oberliga-Saison im zweiten Pflichtspiel den zweiten Sieg.

Als Tabellenführer waren die Sportfreunde Baumberg nach Uerdingen ins Grotenburg-Stadion angereist. Zwar reichte dafür so früh in der neuen Spielzeit ein 2:0-Auftaktsieg gegen den SV Sonsbeck, doch bewies die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi auch gegen den als Aufstiegsfavorit gehandelten KFC Uerdingen Qualitäten einer Top-Mannschaft:

Mit disziplinierter Geschlossenheit und gutem Stellungsspiel in der Defensive sowie klaren und schnörkellosen Aktionen in der Offensive besiegten die Sportfreunde den KFC mit 2:1.

Dementsprechend groß war die Freude bei El Halimi über den zweiten Dreier in Serie: „Die Mannschaft hat taktisch und spielerisch von der ersten bis zur letzten Minute ein überragendes Spiel gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir Uerdingen gar nicht spielen lassen. Der Gegner konnte sich aus dem Spiel heraus so gut wie keine Torchancen erarbeiten.“

Ebenso zeigten sich die Baumberger unbeeindruckt von der gegnerischen Kulisse. Denn zur Heimpremiere des KFC kamen 2.200 Zuschauer, die für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgten. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wenn man zum KFC fährt, dann muss man Mut, Leidenschaft und Siegeswillen haben. Man darf keine Angst und keine Zweifel haben. Wenn man die mitbringt, dann geht man hier unter. Das haben die Jungs dementsprechend umgesetzt. Egal wie spielerisch gut oder aggressiv Uerdingen war, wir konnten es genauso gut. Die Jungs haben sich nicht von der Kulisse beeinflussen lassen und haben sich nur auf das Spielfeld fokussiert“, erklärte El Halimi.

Gerade taktisch war es eine Meisterleitung Salah El Halimi

Dabei von Vorteil gewesen sein dürfte auch der Umstand, dass die Sportfreunde den Großteil des Kaders aus der letzten Saison zusammenhalten konnten und keine lange Findungsphase brauchten. „Das war natürlich schon für uns sehr vorteilhaft, dass wir aus dem letzten Jahr eingespielt waren und die Mannschaft auch wusste, was sie machen musste und was wir von ihr verlangen. Gerade taktisch war es eine Meisterleitung“, sprach El Halimi seiner Mannschaft ein großes Lob aus.





Daher sieht er auch keinen Grund auf dem Transfermarkt nochmal tätig zu werden und betrachtet die Kaderplanungen als abgeschlossen: „Wir haben einen guten Kader. Viele Verletzte sind jetzt zurückgekommen. Beispielsweise war Bilal Sezer letztes Jahr komplett verletzt und auch Robin Hömig und Ben Harneid waren lange raus. Die Jungs sind aber alle wieder da. Deswegen haben wir einen gut gefüllten Kader.“