Oberliga Westfalen: Das sagt Erkenschwick-Trainer Niemöller über die 0:3-Pleite zum Auftakt

Am 1. Spieltag der Oberliga Westfalen verlor die SpVgg Erkenschwick mit 0:3 gegen den 1. FC Gievenbeck. SpVgg-Trainer Magnus Niemöller haderte mit den Gegentoren.

Nach dem Gewinn des Cranger Kirmes Cups und dem Weiterkommen im Westfalenpokal musste Oberliga-Aufsteiger SpVgg Erkenschwick am 1. Spieltag der Oberliga Westfalen den ersten Dämpfer der Saison einstecken und verlor gegen den 1. FC Gievenbeck mit 0:3 (0:2). Erkenschwicks Cheftrainer Magnus Niemöller ärgerte sich über die Gegentore.

Obwohl Erkenschwick vielversprechend und druckvoll in die Partie startete, gingen die Gäste nach einer unzureichend geklärten Ecke in der 25. Minute durch Manuel Beyer in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Nils Heubrock (44.) vom Elfmeterpunkt auf 2:0.

„Das erste Gegentor war ärgerlich, weil wir nicht richtig auf den zweiten Ball gegangen sind, aber das zweite Gegentor ärgert mich besonders. Wir hatten Einwurf und hätten uns so kurz vor der Pause mehr Zeit nehmen sollen, denn danach bekamen wir den berechtigten Elfmeter und das war schon ein kleiner Genickschlag für uns”, erklärte Niemöller nach der Partie.

Nach dem Seitenwechsel versuchte die Heimmannschaft zwar offensiver zu agieren, jedoch legten die Gäste aus Gievenbeck in der 71. Minute in Form von Louis Elias Martin den dritten Treffer oben drauf. „Nach der Pause haben wir das System umgestellt, aber es fehlte an Klarheit und Leichtigkeit und es gab viele Missverständnisse. Spätestens nach dem 0:3 war das Spiel dann entschieden”, bilanzierte Erkenschwicks Trainer.

SpVgg Erkenschwick: Hester - Rosenkranz, Jordan, Ovelhey (46. Sdzuy), Pulver - Isensee (76. Schuwirth), Kasak, Breilmann (78. Röttger), Pilica - Oerterer, Wortmann Hester - Rosenkranz, Jordan, Ovelhey (46. Sdzuy), Pulver - Isensee (76. Schuwirth), Kasak, Breilmann (78. Röttger), Pilica - Oerterer, Wortmann 1. FC Gievenbeck: Eschhaus - Schulte, Beyer, Beil, Mende - Geisler (81. Rüschenschmidt-Sickmann), Kurk, Heubrock (73. Holtmann), Paenda (88. Brüwer) - Strotmann, Martin (59. Gensicke) Schiedsrichter: Martin Gratzla Tore: 0:1 Beyer (25.), 0:2 Heubrock (44.), 0:3 Martin (71.) Zuschauer: 534

Auf der gegenüberliegenden Seite freute sich Gievenbecks Trainer Florian Reckels über den ersten Auswärtsdreier seiner Mannschaft in der noch so jungen Spielzeit. Genau wie Erkenschwick, zog auch Gievenbeck in die zweite Runde des Westfalenpokals ein. In Runde eins besiegte der FC den TuS Freckenhorst aus der Bezirksliga mit 3:2.

„Wir wussten, dass uns in Erkenschwick mit dem Rückenwind aus der vergangenen Saison und dem guten Trainerteam eine schwierige Aufgabe erwartet, aber wir wussten auch, wo sie zu ärgern sind. Das haben wir ganz gut hinbekommen und unterm Strich einen verdienten Sieg geholt”, bilanzierte Reckels auf der anschließenden Pressekonferenz.

Des Weiteren sprach der Gästetrainer dem Aufsteiger für die kommenden Wochen Mut zu: „Nichtsdestotrotz wird Erkenschwick in dieser Saison die Punkte holen und dabei wünsche ich ihnen viel Erfolg. Wir sind in der vergangenen Saison auch durch Höhen und Tiefen gegangen und ich bin mir sicher, dass die Lage in den kommenden Wochen wieder anders aussieht.”

Am kommenden 2. Spieltag gastiert die SpVgg Erkenschwick bei der SG Finnentrop-Bamenohl. Der 1. FC Gievenbeck wird zuhause auf die Sportfreunde Siegen treffen.