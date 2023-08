Oberliga Niederrhein: ETB ohne Quartett zum Start, das sind die Ziele

Die Oberliga Niederrhein beginnt an diesem Wochenende. Ein Topspiel steigt am Uhlenkrug, wo der ETB SW Essen gleich ein Ausrufezeichen setzen möchte.

Auch für den ETB SW Essen geht es in der Oberliga Niederrhein wieder los. Und zum Auftakt (Samstag, 12. August, 18 Uhr) steht dem ETB gleich eine richtige Standortbestimmung ins Haus.

Denn es geht am heimischen Uhlenkrug gegen den Regionalliga-Absteiger SV Straelen. ETB-Trainer Damian Apfeld betont vor den ersten 90 Minuten: "Ich erwarte am Samstag ein schwieriges Spiel, weil Straelen Qualität und zum Teil sehr gute Spieler in seinen Reihen hat. Sie haben erfahrene Akteure und Ex-Profis in ihrer Mannschaft. Dementsprechend erwarten wir eine qualitativ sehr gute Mannschaft, wo es ganz wichtig sein wird, eine gute Stabilität in der Defensive zu haben. Wir müssen enge Abstände zwischen den Mannschaftsteilen haben. Das war in dem ein oder anderen Testspiel noch nicht so gegeben, wie wir es uns vorstellen. Da müssen wir jetzt weitaus besser agieren. Vorne müssen wir unsere Geschwindigkeit, Qualität und Power ins letzte Drittel bekommen. Dann wird es auch die eine oder andere Torchance für uns geben, aus denen dann hoffentlich auch Tore fallen."

Im letzten Jahr stand der ETB lange sehr weit oben in der Tabelle, am Ende reichte es für einen guten fünften Platz. Mit Blick auf die anstehende Saison erklärte Apfeld in der großen RS-Umfrage zur Oberliga: "Wir wollen am Ende des Tages, auch wenn es sehr, sehr schwierig wird, schon versuchen uns ein Stück weit in den Top Fünf zu etablieren. "

Da wäre ein Sieg gegen ein Kaliber wie Straelen zu Saisonbeginn ein klares Statement. Apfeld: "Wir sollten schon so selbstbewusst sein, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Am ersten Spieltag ist es auch besonders wichtig in den Flow zu kommen. Die Jungs müssen wirklich von Minute zu Minute ein besseres Gefühl für diese Partie und die Abläufe auf dem Platz bekommen. Wenn uns das gelingt, können wir erfolgreich sein.“ Verletzungsbedingt passen zum Start müssen Florian Usein und Christian Gojani. Mehmet Dalyanoglu und Sekvan Rascho fallen wegen Sperren aus der Vorsaison aus.