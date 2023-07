Oberliga Niederrhein: Wer geht als Favorit in die Saison? Die große RevierSport-Trainer-Umfrage

Vor dem Saisonstart hat RevierSport sich auch in der Oberliga Niederrhein umgehört und nachgefragt, wo die eigene Reise hingeht und wem der Sprung in die Regionalliga gelingt.

Welche Mannschaften werden oben mitspielen und was sind die Erwartungen an die eigene Saison? RevierSport hat bei allen 18 Trainern der Oberliga Niederrhein nachgefragt - so haben sie geantwortet:

Sunay Acar (SV Straelen): "Der KFC Uerdingen ist wie jedes Jahr einer der Topfavoriten. Aber auch Hilden, Ratingen und ETB haben viel Potenzial, um mit um die Meisterschaft zu spielen. Ich denke, dass die Oberliga wieder an Niveau dazugewonnen hat, die Spitze wird breiter sein als letztes Jahr. Wir haben sehr gute Aufsteiger, die für eine Überraschung gut sein werden. Natürlich wollen wir das Bestmögliche und soweit es geht oben mitspielen. Wichtig wird für uns, dass wir unsere Kaderplanung schnellstmöglich abschließen, damit wir eine Einheit bilden können. Wir verfallen aber nicht in Panik und wollen Spieler, die uns menschlich und sportlich überzeugen."

Tim Schneider (VfB 03 Hilden): "Das Teilnehmerfeld, das oben mitspielt, ist dieses Jahr breit gesät. Neben Titelanwärtern vom Papier wie KFC Uerdingen und der SV Straelen, die auch die finanziellen Mittel haben, haben sich Ratingen und Schonnebeck gut verstärkt. SW Essen wird wieder oben mit dabei sein, TVD Velbert nicht zu vergessen. Ich hoffe, dass wir ebenfalls in dem Bereich mitspielen. Auch wenn man bei uns gute Spieler weggeholt hat und wir schauen müssen, wie wir damit klarkommen. Aber da werden wir auch Lösungen finden."

Jens Grembowietz (TVD Velbert): "Favorit kann nur der KFC Uerdingen sein. Wenn man sieht, wie die aufrüsten, was da passiert, das ist noch mal eine ganz, ganz andere Liga. Alles andere wäre nicht nur eine Überraschung, sondern erdrutschartig. Ich glaube, auch Straelen und Hilden werden eine gute Rolle spielen, danach kommt ein Verfolgerfeld von bis zu acht Mannschaften. Wir wollen vielleicht ins obere Drittel, vielleicht einen einstelligen Tabellenplatz, aber wir werden einen Teufel tun, zu sagen wir greifen an. Dafür haben wir viel zu viele Neue."

Martin Hasenpflug (Germania Ratingen 04/19): "Wenn man nach dem Etat geht, sind die Favoriten KFC Uerdingen und SV Straelen. Die haben zwar die Aufgabe, einen komplett neuen Kader zusammenstellen zu müssen, aber auch die meisten Möglichkeiten. Danach sehe ich VfB Hilden, ETB SW Essen, TVD Velbert und uns. Es wird darauf ankommen, dass wir die neuen Spieler schnell integriert kriegen, einen guten Saisonstart hinbekommen und den Flow mitnehmen."

Damian Apfeld (ETB SW Essen): "Auf dem Papier ist der KFC Uerdingen mit dem Stadion, der Fanbase und den finanziellen Möglichkeiten in dieser Liga der absolute Favorit. Die zurückliegende Saison hat gezeigt, dass auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber, dass es das zweite Mal nicht funktioniert, da ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so groß. Wir wollen am Ende des Tages, auch wenn es sehr, sehr schwierig wird, schon versuchen uns ein Stück weit in den Top Fünf zu etablieren. "

Marcus John (KFC Uerdingen): "Ich glaube, Straelen wird wieder eine gute Mannschaft hinstellen. ETB hat auch wieder gute Einkäufe gemacht. Dazu zähle ich dann noch Hilden, die zweimal hintereinander Zweiter wurden und es wirklich gut machen. Vielleicht kann man noch Ratingen nennen. Unsere Zielsetzung ist, dass wir aus den Fehlern, die der Verein gemacht hat, lernen und uns tabellarisch verbessern. Es ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, dass wir unter die ersten Drei kommen wollen."

Dirk Tönnies (SpVg Schonnebeck): "Ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen. Der KFC Uerdingen ist mit seinen Verpflichtungen, mit seiner Strahlkraft der absolute Top-Favorit. Dahinter werden sich einige Vereine wie Ratingen, TVD Velbert und Hilden einstufen. Wir wollen uns zwischen Platz fünf und acht einpendeln. Wenn ein bisschen mehr gehen würde, wäre es auch schön."

Kevin Kreuzberg (TSV Meerbusch): "Ich glaube, da wird jeder den KFC Uerdingen als erstes nennen. Danach die üblichen Verdächtigen wie SW Essen, Ratingen oder Hilden. Schonnebeck ist aus meiner Sicht auch gut aufgestellt. Unser Anspruch ist, den nächsten Schritt zu machen und ein bisschen besser abzuschneiden. Wir haben jetzt einen relativ großen Umbruch, viele erfahrene Spieler haben uns verlassen, junge sind hinzugekommen. Deswegen ist es für ein konkretes Ziel noch zu früh."

Salah El Halimi (Sportfreunde Baumberg): "Die Top Fünf sind für mich klar vergeben, wobei der KFC Uerdingen mit den Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der klare Favorit ist. Dazu kommen der VfB Hilden, ETB SW Essen, Ratingen und Straelen. Danach sehe ich Velbert, Schonnebeck und uns. Wir haben den Anspruch, den ein oder anderen Platz gut zu machen im Vergleich zum Vorjahr. Dafür müssen wir von Anfang an da sein, weil es diese Saison durch die Reduzierung der Mannschaften eine noch spannendere und engere Saison wird."

Julian Berg (Sportfreunde Hamborn 07): "Ich glaube, die Liga ist stärker geworden. Mit Straelen kommt noch mal ein absoluter Kracher in die Liga. KFC Uerdingen, Schonnebeck, TVD, Baumberg, ETB, das sind so Mannschaften die es oben unter sich ausmachen. Dann sehe ich ab Platz sieben elf Mannschaften die einigermaßen auf Augenhöhe sind. Wenn wir unseren Platz bestätigen können, wäre es ein riesiger Erfolg. Aber grundsätzlich, wenn wir im Februar sagen können, wir planen nächste Saison für die Oberliga, dann sind wir schon sehr weit."

Andreas Schwan (SC Union Nettetal): "Wir gehen in unsere sechste Oberliga-Saison und haben im vergangenen Jahr die beste Platzierung der Vereinsgeschichte geschafft (Platz 11, Anm. d. Red.). Das wollen wir bestätigen und uns in einer nochmal stärker gewordenen Liga etablieren. Wenn man unseren Etat und unsere Möglichkeiten betrachtet, dann zählt für uns einzig und allein der Klassenerhalt. Was Investitionen in diesem Sommer angeht, nehme ich auf jeden Fall wahr, was in Schonnebeck passiert. Dann muss man den KFC Uerdingen nennen und sicherlich auch den SV Straelen. Wer aus der Regionalliga runtergeht, der wird trotz personellem Umbruch eine gute Rolle spielen wollen."

Stefan Janßen (VfB Homberg): "Man muss natürlich den KFC mit Marcus John nennen. Uerdingen hat meiner Meinung nach in der Liga nichts zu suchen und ist mindestens ein Regionalligist. Man sollte auch Hilden, TVD Velbert und Ratingen auf dem Schirm haben und dann gibt es immer eine Überraschungsmannschaft. Wir werden von Anfang an Dinge verändern, um erfolgreicher Fußball zu spielen. Dann wollen wir eine ruhige Saison haben, wo wir nichts mit den unteren Plätzen zu tun haben."

Heinrich Losing (SV Sonsbeck): "Der große Favorit ist für mich KFC Uerdingen, gefolgt von Straelen, Germania Ratingen und dem VfB Hilden. Ich denke, es wird einer der vier werden. Entscheidend wird sein, wer am konstantesten spielt. Unser Ziel ist genau wie im letzten Jahr nur der Klassenerhalt. Wenn wir den schaffen, dann haben wir wieder eine sehr gute Saison gespielt."

Alexander Thamm (SC St. Tönis): "Natürlich ist die Frage, ob der KFC Uerdingen es als großer Favorit schafft, nach einer letzten Saison, in der sie nicht gut performt haben, die Liga zu verlassen. Dahinter sind es die üblichen Verdächtigen mit Ratingen, Hilden, ETB und Velbert. Was mit Straelen ist, muss man abwarten. Unser Ziel ist, drei Mannschaften hinter uns zu lassen und die Entwicklung voranzubringen. Wir haben den Großteil zusammengehalten, einen Altersschnitt von unter 23 Jahren und viele talentierte Spieler, die trotzdem schon ein, zwei Jahre in der Oberliga Stamm gespielt haben."

Umut Akpinar (1. FC Kleve): "Wir haben die Mannschaft sehr verjüngt und müssen einige an die Oberliga heranführen. Daher gilt für uns natürlich in diesem auch wieder erstmal der Klassenerhalt. Ich denke, dass es da auch wieder ein Hauen und Stechen geben wird wie letztes Jahr. Davon wollen wir uns am liebsten schnell distanzieren. Es wird auf jeden Fall eine spannende Saison. Die Liga hat nochmal an Qualität zugelegt. Das sieht man auch an den Transfers. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Uerdingen und Straelen oben mitspielen werden. TVD Velbert und Hilden musst du auf der Rechnung haben, genau wie den ETB SW Essen."

Oliver Seibert (FC Büderich): "Ich erwarte den KFC Uerdingen oben, weil sie vom Etat die finanzstärkste Mannschaft stellen und ein bisschen zum Siegen verdammt sind. Ein bisschen mithalten vom Budget tut da vielleicht noch Straelen. Zur Top Drei würde ich noch Schwarz-Weiß Essen zählen. Wir haben die Erwartungshaltung eines Aufsteigers. Es ist ein großer Sprung in die Oberliga und die Vereine, die letzte Saison abgestiegen sind, sind warnende Beispiele. Wir wollen uns etablieren und dafür müssen wir erstmal die Klasse halten."

Ahmet Inal (Mülheimer FC 97): "Ich denke, dass Uerdingen, Straelen, Ratingen, TVD Velbert und ETB eine gute Rolle spielen werden, es aber vielleicht auch die ein oder andere Überraschung gibt. Für uns ist es wichtig, den Verein in der Oberliga erstmal so gut wie möglich zu repräsentieren. Ich kann erzählen wieviel ich möchte, aber die Leute müssen das erstmal sehen, dass wir ein gut geführter Verein mit vernünftigen Strukturen sind. Deswegen wollen wir uns etablieren, die Liga kennenlernen und wegkommen von den unteren Rängen."

Marcel Cornelissen (Adler Union Frintrop): "Die ersten sieben, acht Teams oben werden sich im Vergleich zur letzten Saison nicht groß ändern. Straelen ersetzt Velbert und ich glaube, der Rest wird schon da landen, wo sie letztes Jahr auch gelandet sind. Wenn wir nächstes Jahr im Mai noch Anschluss haben und die Möglichkeit besteht, sich aus eigener Kraft zu retten, dann wäre das für Adler Union Frintrop eine überragende Saison. Das zweite Ziel ist dann selbstverständlich, irgendwie den Klassenerhalt zu erreichen."