SV Schermbeck: Rechtsverteidiger kommt - Lob für Platzek und Grund vor Saisonstart

Der SV Schermbeck hat wenige Tage vor dem Oberliga-Westfalen-Start gegen TuS Ennepetal einen weiteren Spieler verpflichtet.

Samet Coskun wechselt von der U21-Regionalligamannschaft des SC Paderborn zum SV Schermbeck. Der 21-jährige Rechtsverteidiger kommt auf insgesamt 38 Oberligaspiele.

"Nach Eren Özat und Semih Sanli ist Samet die nächste Verpflichtung aus dem NLZ. Sowohl beim letzten aufeinandertreffen als auch im Probetraining hat er uns überzeugt. Mit ihm gewinnen wir einen spielstarken Außenbahnspieler", freut sich Cem Kara, Sportchef der Schermbecker.

Kara ergänzt: "Trotz der erfahrenen Neuverpflichtungen wie Marcel Platzek, Kevin Grund und Sebastian Wickl bleiben wir auch unserer Philosophie treu und holen weiter junge, hungrige, talentierte Spieler nach Schermbeck, um sie weiterzuentwickeln. Diese Jungs wissen, was sie an uns haben. Für uns ist es wichtig, dass diese Spieler den nächsten Schritt machen. So arbeiten wir und überzeugen diese Spieler. In den nächsten Tagen werden wir das nächste Top-Talent vorstellen."

Am Sonntag, 13. August, gastiert ab 15.30 Uhr der TuS Ennepetal in Schermbeck. Kara ist sehr optimistisch, was das erste Saisonspiel angeht und lobt auch die drei Top-Verpflichtungen.

"Platzek, Grund und Wickl haben sich gut in die Mannschaft und den Verein integriert. Sie haben ein hohes Ansehen und sind durch ihre individuelle Klasse und natürlich auch menschlich auch neben dem Platz sehr wichtig für uns. Einfach tolle Charaktere!", betont Kara.

SV Schermbeck: Kein Testspiel wurde in der Vorbereitung verloren

Kara weiter: "Endlich geht es Sonntag los. Mit Ennepetal treffen wir auf eine erfahrene Mannschaft, die Jahr für Jahr wenige Änderungen im Kader vornimmt. Wir wollen gut starten und eine ruhige Saison spielen. Wir freuen uns auf viele spannende Spiele."

Die Schermbecker gehen mit einer breiten Brust in die Serie. Keines der neun Testspiele ging verloren. Die Generalprobe absolvierte Schermbeck beim RSV Borken (4:1) ebenfalls erfolgreich. Zudem besiegte der SVS in der Vorbereitung auch die niederrheinischen Oberligisten TVD Velbert (2:1) und 1. FC Kleve (3:0). Gegen den KFC Uerdingen erzielte man ein 1:1-Remis. Hoffnungsvolle Ergebnisse für den Ligastart gegen Ennepetal.