Testspiele: ETB-Remis gegen Bezirksligisten, Aachen gewinnt Turnier

Auch an diesem Wochenende wurde wieder viel getestet. Eine Übersicht.

SuS Haarzopf - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:1

Beim Oberligisten ETB SW Essen läuft noch nicht alles rund. Gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SuS Haarzopf reichte es im Test nur zu einem 1:1. ETB-Coach Damian Apfeld bilanzierte: "Wir hatten viel Ballbesitz, besonders in der ersten Halbzeit, haben aber mit wenig Tempo gespielt und sind somit nicht in unsere Zielzonen gekommen. Wir haben es nicht geschafft, die Bälle scharf zu machen. Das ist uns dann erst in den letzten fünf Minuten gelungen. Im zweiten Durchgang waren wir mit dem Ball sehr schwerfällig und hatten wenig Tiefenläufe. Wir waren nicht so souverän, wie wir es uns vorstellen. Das müssen wir besser machen. Wir sind seit zwei Wochen im Training und die Beine sind jetzt etwas schwer. Am nächsten Wochenende gehen wir ins Trainingslager und haben dort viel Zeit, um an vielen Dingen zu arbeiten. Danach sollten wir beim nächsten Testspiel auf einem weit höheren Niveau sein.“

SpVg Schonnebeck - SG Wattenscheid 2:2

Schalke U17 - 1. FC Nürnberg U17 5:2

SSVg Velbert - TuS Bövinghausen 1:2

FC Marl - VfB Bottrop 2:1

TuRU Düsseldorf - Borussia Freialdenhoven 0:3

DJK Arminia Klosterhardt - TSV Safakspor Oberhausen 6:0

Fortuna Bottrop - SV Eintracht Grumme 5:2

SC Velbert - Vogelheimer SV 4:1

Mülheimer FC - Westfalia Herne 2:2

Beckumer SpVg - Westfalia Rhynern 1:6

SF Lotte - Rot Weiss Ahlen 5:3

FSV Duisburg - TuS Hordel 2:2

VfB Günnigfeld - YEG Hasel 0:2

FC Remscheid - TVD Velbert 2:0

ASC Dortmund - Fortuna Düsseldorf II 0:4

SC 1920 Oberhausen - SC Croatia Mülheim 2:4

Cranger Kirmes Cup

Spvgg. Erkenschwick - Wacker Obercastrop 2:2

SF Wanne - SV Wanne 11 2:3

Gebr. Kutsch Euregio Cup: Sieger Alemannia Aachen

Bei seiner Saisoneröffnung hat Alemannia Aachen den Gebr. Kutsch Euregio Cup gewonnen. Neben Aachen waren auch Roda JC Kerkrade aus den Niederlanden und Lommel SK aus Belgien am Start. Gegen Lommel SK gab es ein 2:2, gegen Roda JC Kerkrade ein 3:1.