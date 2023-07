Oberligist Adler Union Frintrop hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Das sagt der Trainer.

Drei Testspiele, drei Siege, 17:2 Tore. Adler Union Frintrop hat einen guten Vorbereitungsstart hingelegt. "Wir bewerten die Testspiele immer unabhängig von der Liga des Gegners. Es geht für mich darum, wie wir auftreten und spielen. Wir haben es bislang noch nicht geschafft, dass wir 90 Minuten auf einem Top-Level spielen, aber wir haben gezeigt, dass der Kader definitiv stärker und breiter besetzt ist als in der letzten Saison. Die Jungs haben viele Tore geschossen, wir haben wenig zugelassen, bis jetzt können wir damit sehr zufrieden sein", lautet das erste Fazit von Aufstiegscoach Marcel Cornelissen.

Der nächste Testspielgegner ist der Landesligist FC Kray. Am Mittwoch (12. Juli, 19 Uhr) kommt es an der Buderusstraße zu diesem interessanten Vergleich zwischen dem alten und neuen Oberligisten. Der Trainer freut sich auf das Kräftemessen: "Das wird ein richtiger Gradmesser. Kray ist individuell sehr stark, aber wir haben mittlerweile so viel Selbstvertrauen, dass wir dahinfahren, um gut auszusehen. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden."

Die Personalplanungen sind bei den Frintropern indes endgültig abgeschlossen. Der zehnte und letzte Zugang ist Beslind Fazlija. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der U19 des VfB Hilden an den Wasserturm.

In der abgelaufenen Saison kam der Sechser in 19 A-Junioren-Bundesliga-Partien zum Einsatz, erzielte vier Tore und war sogar Kapitän. Den Abstieg konnte Fazlija mit dem krassen Außenseiter allerdings nicht verhindern. Ausgebildet wurde der 18-Jährige beim Vogelheimer SV, Schwarz-Weiß Essen und der SG Schönebeck.

Cornelissen erklärt den Transfer wie folgt: "Er hat sich bei uns mehrfach im Training präsentiert. Bes ist ein sehr junger, kollegialer Typ, der mit viel Herz dabei ist und sich unfassbar gefreut hat, als wir ihm die Zusage gegeben haben. Wir sind natürlich im Mittelfeldzentrum gut aufgestellt, haben uns aber dazu entschieden, dem Jungen die Chance zu geben. Er wird seine Zeit brauchen, aber die werden wir ihm geben."