Oberliga Niederrhein: Neuzugänge neun und zehn - Aufsteiger rüstet weiter auf

Der FC Büderich hat mit den Verpflichtungen von Lukas van den Bergh und Kevin Weggen bereits Ausrufezeichen gesetzt. Nun folgten die nächsten Neuzugänge.

Der FC Büderich hat nach der Landesliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga Niederrhein personell nochmals nachgelegt. Zwei weitere Spieler wechseln zum FCB.

Zunächst verkündete der Verein die Verpflichtung von Innenverteidiger Tobias Schmidt-Kessen. Der seit wenigen Tagen 21-Jährige kommt vom letztjährigen Ligakonkurrenten, dem Rather SV. Der großgewachsene Verteidiger stammt aus der Jugend des FC Mönchengladbach und sammelte auch schon beim FC Wülfrath Landesliga-Erfahrung.

Ein weiterer Nachwuchsspieler kommt sogar aus der Kreisliga B direkt in den Senioren-Kader. Felix Dannenberg wagt den Sprung in die Oberliga. Der 19-Jährige war zuletzt Kapitän der A-Junioren bei der SG Kaarst und sammelte dort bei der ersten Mannschaft, denen mit dem zweiten Platz der direkte Wiederaufstieg in die Kreisliga A gelang, erste Senioren-Erfahrung.

In der Jugend spielte er außerdem für Borussia Mönchengladbach (sieben Einsätze in der B-Junioren-Niederrheinliga) und die SG Unterrath (ohne Einsatz in der U17-Bundesliga West).

Zwei Top-Transfers gelangen bereits

Bereits zuvor sorgte der FCB mit den Verpflichtungen von Kevin Weggen und Lukas van den Bergh für Aufsehen. Weggen lief zuletzt für den KFC Uerdingen auf und hat insgesamt 200 Oberliga- (33 Tore, 38 Vorlagen) sowie 85 Regionalliga-West-Spiele (acht Tore, acht Vorlagen) in seiner Vita stehen. Hinzu kommen für den 29-jährigen defensiven Mittelfeldspieler jeweils 15 Einsätze in der Regionalliga Nord (ein Tor) und Nordost (ein Tor, zwei Vorlagen).

Rechtsverteidiger van den Bergh lief derweil 256-mal auf Oberliga- (vier Tore, 14 Vorlagen) und 59-mal auf Regionalliga-Niveau (drei Vorlagen) auf. Zuletzt war der 34-jährige Kapitän beim TSV Meerbusch.

Hinzu kommen die Verpflichtungen von Dennis Wegner, Jacobi Sami Jawad (beide TVD Velbert), Christos Pappas (Holzheimer SG), Bünyamin Dogan (Rather SV), Moritz Holz (VfB Hilden II) und Florian Gnida (DJK Sparta Bilk).