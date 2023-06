Oberliga Niederrhein: Mülheimer FC klärt Stürmerfrage - Neuzugang erzielte 18 Tore in der Vorsaison

Der Mülheimer FC ist auch der Suche nach einem Stürmer fündig geworden. Der neue Mann zeigte sich in der Vorsaison treffsicher in der Oberliga Niederrhein.

Nach dem ersten Aufstieg in die Oberliga Niederrhein sind die Personalplanungen des Mülheimer FC schon weit fortgeschritten. Acht Spieler haben die 97er bereits verpflichtet. Auf der Suche befanden sich die Verantwortlichen zuletzt noch nach einem Stürmer - ein "echter Knipser" sollte noch kommen, betonte Trainer Ahmet Inal vor wenigen Tagen.

Und den hat der MFC nun gefunden: Oben Robert Molango wird künftig im Mülheimer Norden auf Torjagd gehen. Am Montag machte der Verein die Verpflichtung des 30 Jahre alten Kameruners fix.

Dass Molango treffsicher ist, stellte er bereits in der vergangenen Saison in der Oberliga Niederrhein unter Beweis. Im Trikot des MSV Düsseldorf erzielte er 18 Tore in 32 Einsätzen, dazu bereitete er fünf weitere Treffer vor - eine eindrucksvolle Quote in Diensten eines Absteigers, die ihm den sechsten Platz in der Torjägerliste bescherte.

"Wir waren schon seit einiger Zeit mit ihm in Gesprächen und freuen uns, dass es nun geklappt hat. Er ist das fehlende Puzzleteil in unserer Offensive", sagt Coach Inal über den Neuzugang. Molango sei "fußballerisch richtig gut, er macht viele Wege, bringt eine gute Größe mit, ist zudem kopfball- und zweikampfstark. Er wird unserem Spiel sehr gut tun", lobt Inal den 1,90-Meter-Mann.

Mülheimer FC: Zehn Neuzugänge fix

Bevor Molango Anfang 2022 nach Deutschland kam, spielte er in der Ukraine. Inal: "Er hat sich sehr gut integriert und lernt fleißig Deutsch. Er hat einen einwandfreien Charakter." Und soll nach der Sommerpause dazu beitragen, dass sich der MFC in der Oberliga etabliert.

Vor Molango hatten die Styrumer bereits Serhat Sat (Armina Klosterhardt), Abobacar Toure (RSV Meinerzhagen), Emmanuel Yeboah (Spvg. Schonnebeck), Besim Fazlija (SC Velbert), Justin Francis (Wuppertaler SV), Harding Mac Stuell Beira (FC Kray), Ahmet Malik Uzun (VfB Homberg) und Pascal Kubina (ETB SW Essen) verpflichtet. Damit stehen neun Neuzugänge fest.