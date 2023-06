Die SG Wattenscheid 09 hat sich mit einem Ex-Profi, der der Mannschaft und neben dem Platz helfen soll, verstärkt.

Verstärkung für das Trainerteam der SG Wattenscheid und den 09-Kader: Karoj Sindi, der seit dem 1. Juli 2022 ohne Verein war, wechselt an die Lohrheidestraße und wird sich künftig auf und neben dem Platz einbringen.

"Ich werde eine Doppelfunktion haben. Ich bin Spieler, aber auch im Trainerteam. Ich werde individualisierte Trainingsinhalte übernehmen, aber auch athletische, wie beispielsweise laufmechanische und sprintmechanische Trainingsinhalte. Dazu Passspiel und positionsspezifische Übungen mit dem Ball. Das alles geschieht in enger Abstimmung mit dem Trainerteam. Unterm Strich kann man mich als Sprint-, Laufmechanik- und Individualtrainer bezeichnen", erklärt Sindi seine künftige Rolle.

Seine Ziele mit Wattenscheid formuliert er wie folgt: "Mein persönliches Ziel ist es, der Mannschaft mit meiner Erfahrung zu helfen, damit wir eine gute Rolle in der nächsten Saison spielen. Außerdem möchte ich verletzungsfrei bleiben und mich im Trainerteam weiterentwickeln, damit wir gemeinsam den maximalen Erfolg erreichen."

Sindi kennt sich in der Oberliga und der Regionalliga West bestens aus. Nach Stationen im Jugendbereich beim MSV Duisburg und dem Wuppertaler SV begann er seine Karriere 2010 beim VfB Homberg. In in den folgenden Jahren war der Deutsch-Iraker unter anderem für den SC Rot-Weiß Oberhausen, der damals von Kult-Bundesligaspieler Mario Basler trainierte wurde, den 1. FC Bocholt und den Wuppertaler SV aktiv. Unter Basler absolvierte Sind sieben Einsätze.

So sieht der aktuelle Kader 2023/2024 der SGW 09 aus: Tor: Daniel Dudek (Westfalia Herne, war ausgeliehen), Lars Holm (Arminia Hannover), Ahmed Kulalic (eigene U19) Abwehr: Jeffrey Malcherek, Serhat Kacmaz (FC Remscheid), Oluremi Martins Williams (TuRU Düsseldorf), Marvin Schurig, Eduard Renke, Frederik Wiebel Mittelfeld: Nico Lucas, Gianluca Cirillo (FC Kray), Fabrizio Fili (Viktoria Köln), Tim Kaminski, Mike Lewicki, Marco Cirillo, Jamal El Mansoury (1. FC Kaan-Marienborn), Alexandros Dimopoulos (eigene U19), Arda Nebi (SF Siegen) Angriff: Dennis Lerche, Felix Casalino, Fynn Broos (SF Wanne 11), Abid Yanik, Karoj Sindi (zuletzt vereinslos) Abgänge: Steve Tunga (Wuppertaler SV), Tim Brdaric (Fortuna Köln), Burak Yerli (Concordia Wiemelhausen), Moritz Hinnenkamp (SV Meppen II), Bruno Staudt, Kim Sane, Emre Yesilova, Berkant Canbulut, Julian Meier, Timm Esser, Omar Jessey, Phil Britscho, Kilian Neufeld, Ensar Candag, Seiya Ihara (alle Ziel unbekannt), Simon Roscher (RW Erfurt, war ausgeliehen), Timur Mehmet Kesim (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen)

Doch auch Stationen im Ausland waren dabei: 2011 spielte Sindi ein Jahr in den Niederlanden bei der zweiten Mannschaft des VVV Venlo, 2013 folgte ein Jahr im Irak (Duhok SC), 2016 zog es Sindi für ein Jahr nach Lagos (NUOL FC). RevierSport berichtete über Sindis Zeit in Asien. Insgesamt kommt der 33-Jährige, der hauptsächlich als Rechtsaußen aufläuft, auf 65 Einsätze in der Oberliga Niederrhein und 37 Partien in der Regionalliga West.

"Karoj ist ein sehr erfahrener Fußballer, der im Herbst seiner Karriere bei uns den nächsten Schritt machen möchte. Darüber freuen wir uns. Er ist ein sehr angenehmer Typ und ein sehr ehrgeiziger Sportler, der ein tolles Konzept für sein Athletik- und Techniktraining mitbringt, das unserer Mannschaft sicherlich helfen wird", sagt Wattenscheid-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo.