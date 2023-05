Sportfreunde Lotte: 281 (!) Regionalligaspiele - SFL verpflichtet diesen Angreifer

Die Sportfreunde Lotte rüsten weiter auf. Noch vor dem letzten Oberliga-Westfalen-Spieltag präsentierte die SFL einen neuen Angreifer.

Noch vor dem 4:1-Sieg im Oberliga-Westfalen-Saisonfinale gegen Eintracht Rheine haben die Sportfreunde Lotte ihren Fans einen weiteren Neuzugang präsentiert.

Der 32-jährige Mittelstürmer Gianluca Marzullo kommt aus der Regionalliga West von Rot Weiss Ahlen ans Lotter Kreuz.

"Ich sollte mal vor 10 Jahren von Arminia Bielefeld zu den Sportfreunden ausgeliehen werden, das hat damals nicht geklappt. Ich kenne hier alles, habe oft hier gespielt und weiß, was mich erwartet. Der Verein gehört für mich mindestens in die Regionalliga, ich möchte ambitionierten Fußball spielen. Wir haben nächstes Jahr eine gute Truppe und ich hatte angenehme Gespräche mit Trainer Fabian Lübbers", sagte Marzullo bei seiner Vorstellung.

Marzullo verbrachte die letzten zweieinhalb Jahre bei Rot Weiss Ahlen und spielte schon zwischen 2015 und 2017 für Ahlen. Für diesen Verein bestritt er auch die meisten Spiele in seiner Karriere. In 150 Begegnungen schoss er 37 Tore für RWA. Zudem stand der im italienischen Cosenza geborene Stürmer bei Klubs wie Wuppertaler SV, Arminia Bielefeld, Bayer Leverkusen, FC Gütersloh, Westfalia Herne und SC Verl unter Vertrag. In Italien spielte er für den Amateurklub ACR Messina. Marzullo kann auf insgesamt satte 281 Regionalligaspiele, in denen er 68 Tore erzielte, zurückblicken.

Sportfreunde Lotte mit nun zehn Neuzugängen

Die Sportfreunde Lotte arbeiten nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga West, Platz vier in der abgelaufenen Spielzeit, fleißig an ihrem Kader für die neue Saison 2023/2024.

Vor Marzullo verpflichtete der Klub aus dem Tecklenburger Land bereits Tolga Özdemir (SV Schermbeck); Yassin Ibrahim (SV Rödinghausen), Fabian Kerellaj, Georges Baya Baya (beide Eintracht Rheine), Samy Benmbarek (FC Gütersloh), Johannes Sabah (VfB Homberg), Philipp Schmidt (TuS Bersenbrück), Christopher Rasper (SC Verl U19) und Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19).