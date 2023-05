Oberliga Westfalen: Nach Aufstieg - FC Gütersloh macht die Meisterschaft perfekt

Der FC Gütersloh ist den letzten Schritt gegangen. Der Sieg bei Preußen Münster II bedeutet die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen.

Ein Nachholspiel gab es noch in der Oberliga Westfalen. In dem traf am Mittwochabend der Zweite auf den Ersten, der SC Preußen Münster II auf den FC Gütersloh.

Und mit einem Punkt oder einem Sieg wäre dem FC Gütersloh die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen, nachdem der Aufstieg schon länger klar war. Münster hingegen darf nicht aufsteigen.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg vor 800 Zuschauern ist nun klar, dass Gütersloh an der Spitze nicht mehr einzuholen ist. Dabei hatten die Preußen den besseren Start in die Partie. Mit der ersten Chance gab es gleich das 1:0. Luca Steinfeldt traf nach vier Minuten aus wenigen Metern zur Führung.

Später macht es Gütersloh wie Münster. Mit der ersten Möglichkeit gab es gleich das 1:1. Nach 37 Minuten vollendete Alexander Bannink einen Konter zum Ausgleich. Mit dem Ergebnis ging es in die Kabine.

Nach dem Wechsel gab es mehr Möglichkeiten, die beiden besten für die Hausherren, doch das Tor machte Gütersloh - wieder nach einem Konter. Nach 74 Minuten zeichnete Markus Esko verantwortlich für die Gästeführung - die der FCG über die Zeit retten konnte.

Am Wochenende steht nun der letzte Spieltag der Oberliga Westfalen an. Gütersloh muss zum Abschied bei der TSG Sprockhövel ran (Sonntag, 15 Uhr), die noch mitten im Abstiegskampf steckt. Münster spielt zeitgleich bei Victoria Clarholz.

Da mit dem SC Paderborn auch der zweite Aufsteiger bereits ermittelt ist, geht es am Wochenende nur darum, wer absteigen muss in die Westfalenliga. Aufgrund des schlechtesten Torverhältnisses und Münster II als Gegner hat Clarholz die mit Abstand schlechtesten Karten.

Zwei Teams steigen ab, TuS Erndtebrück (gegen den SV Schermbeck), die Sportfreunde Siegen (bei TuS Bövinghausen) und die TSG Sprockhövel machen mit Clarholz die Absteiger unter sich aus. Wobei Clarholz und Erndtebrück auf Patzer der Konkurrenz hoffen müssen. Es wird spannend...