KFC Uerdingen: Großer Umbruch - Ex-Oberhausener kehrt zurück in die Grotenburg

Für das Ziel Aufstieg hat der KFC Uerdingen nun den nächsten erfahrenen Zugang verpflichtet.

Mit Fabio Di Gaetano (TVD Velbert), Maurice Rene Haar (TuS Bövinghausen) und Anton Riegert (eigen U19) hat der KFC Uerdingen drei Spieler für die kommende Saison verpflichtet.

Nun wurde der vierte Transfer veröffentlicht, der helfen soll, den KFC in der kommenden Saison ganz vorne mitspielen zu lassen. Und mit Florian Abel kehrt ein routinierter Mittelfeldspieler zurück in die Grotenbrug, der bereits in der Saison 2015/16 für den Traditionsverein auflief.

Auch damals in der Oberliga Niederrhein. Der heute 33-Jährige steuerte in 29 Partien fünf Treffer und fünf Vorlagen bei.

Insgesamt kann Abel, der für Rot-Weiß Oberhausen auf ein Zweitligaspiel und zwölf Drittligapartien zurückblicken kann, auf viel Erfahrung zurückgreifen: neben 165 Spielen in der Oberliga Niederrhein stand er unter anderem auch in der Regionalliga West (76 Einsätze) auf dem Rasen.

Und den neuen Trainer Marcus John kennt er aus Bocholt. Mit dem hat er beim FCB zuletzt den Klassenerhalt in der Regionalliga erreicht. Abel half bei seinen 24 Einsätzen mit einem Tor und einer Vorlage.

Jetzt geht es für beide in Uerdingen weiter, wo nach einer schwachen Spielzeit ein großer Umbruch vollzogen wird. Es wird eine zweistellige Anzahl an Zu- und Abgängen geben.

Vor Abel gab der Verein die Verpflichtung von Di Gaetano bekannt, zu dem John betonte: "Fabio Di Gaetano kennt die Oberliga in- und auswendig. Mir als Trainer ist er in den gegnerischen Mannschaften aufgefallen, wenn wir gegeneinander gespielt haben. Ich kann mich noch an ein Spiel mit Düsseldorf-West gegen Hilden erinnern, als wir durch Fabio Di Gaetano das entscheidende Gegentor kassierten. Ich freue mich, dass ich jetzt mit ihm zusammenarbeiten kann. Er kann vorne in der Offensivreihe auf allen Positionen eingesetzt werden – sowohl auf den beiden Außenbahnen als auch in der Zentrale."

In der laufenden Serie muss der KFC noch vier Mal ran, zum ersten Mal am Donnerstag (18. Mai, 15 Uhr) beim FC Kray.