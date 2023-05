SSVg Velbert: Regionalliga-Vorbereitungen laufen - zweiter Neuzugang ist fix

Die SSVg Velbert steht dicht vor dem Aufstieg in die Regionalliga West und hat den Kapitän eines Niederrhein-Oberligisten verpflichtet.

Groß war der Jubel bei den Spielern der SSVg Velbert nach dem 2:1-Sieg gegen Verfolger VfB Hilden am vergangenen Freitag.

Und noch größer könnten die Feierlichkeiten am kommenden Sonntag ausfallen. Denn mit einem Sieg beim designierten Absteiger TuRU Düsseldorf (15.30 Uhr) wären die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein und der damit verbundene Sprung in die Regionalliga West amtlich. Dann hätte die Spielvereinigung mindestens 13 Punkte Vorsprung und könnte unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz nicht mehr eingeholt werden.

Im Hintergrund planen die Verantwortlichen schon jetzt für den Aufstiegsfall. Das zeigt auch die zweite Neuverpflichtung: Nach dem erfahrenen Markus Pazurek (1. FC Kaan-Marienborn) hat Velbert den Transfer von Jan Fauseweh verkündet - RS hatte bereits vor einigen Tagen darüber berichtet.

Der 21 Jahre alte Torhüter kommt vom Oberliga-Absteiger FC Kray, ist Kapitän der Essener. Bei der SSVg wird Fauseweh als Nummer zwei hinter Stammkeeper Marcel Lenz eingeplant. Und das nicht ganz ohne Hintergedanken: Wie der Verein mitteilte, soll Fauseweh dabei helfen, die U23-Regel zu erfüllen. Demnach müssen mindestens vier Spieler an jedem Spieltag zum Kader gehören, die zum Saisonbeginn jünger als 23 Jahre alt sind.

Das trifft auf Fauseweh zu, der trotzdem schon einiges im Seniorenfußball erlebt hat. Der frühere Nachwuchsspieler von Arminia Bielefeld bestritt bereits 66 Einsätze in der fünften Liga - für Kray, den OSC Bremerhaven und Westfalia Herne.

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Jan Fauseweh als neuen Torwart verpflichten konnten. Jan bringt viel Erfahrung mit und wird uns auf der Torhüterposition weiter verstärken. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei uns in Velbert", wird der Vorstandsvorsitzende Oliver Kuhn in einer Mitteilung des Bald-Aufsteigers zitiert.