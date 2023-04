Oberligist FC Kray wird zu 99,9 Prozent in die Landesliga absteigen. Bei der Mission Wiederaufstieg muss sich der Verein eine neue Nummer eins suchen.

Der FC Kray spielt eine Saison zum Vergessen. In 32 Oberliga-Partien kassierte die Mannschaft von der Buderusstraße satte 22 Niederlagen und liegt bereits 19 Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück.

Ganz offiziell ist der Abstieg in die Landesliga noch nicht, aber schon seit der Winterpause muss der Klub realistisch für einen Neuanfang planen. Das Team hat größtenteils einfach nicht die Qualität für die Oberliga.

Trotzdem konnten die Krayer bereits zwei Hochkaräter für die kommende Spielzeit verpflichten - ligenunabhängig. Mit Pascal Itter (Rot Weiss Ahlen) und Wilfried Sarr (SpVg Schonnebeck) - dem Bruder von Ex-BVB-Profi Marian Sarr - wechseln zwei Außenverteidiger nach Essen-Kray, die beide schon höher gespielt haben.

Doch natürlich bringt der Abstieg auch einen Umbruch mit sich. Viele Spieler werden den Verein verlassen, um sich eine neue Herausforderung zu suchen. Einer von ihnen ist Stammtorwart Jan Fauseweh.

Erst im vergangenen Sommer wechselte der 21-Jährige zum Noch-Oberligisten FC Kray, konnte sich auf Anhieb als Nummer eins etablieren und wurde während der Saison sogar zum ersten Kapitän ernannt.

In 30 der 32 Partien stand er zwischen den Pfosten. Egal, ob unter Trainer Fabian Springob, Rudolf Zedi, Christian Knappmann oder Sebastian Amendt - Fauseweh war immer gesetzt.

Nach RevierSport-Informationen wird sich der gebürtige Verler zur neuen Saison dem designierten Oberliga Niederrhein-Meister SSVg Velbert anschließen und dort einen Einjahresvertrag unterschreiben.

Die Spielvereinigung steht aktuell souverän auf Platz eins und hat neun Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger ETB Schwarz-Weiß Essen (dazu noch eine Partie weniger absolviert).

Am Sonntag (23. April, 15 Uhr) kommt es am Uhlenkrug zum Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams. Mit einem Sieg wäre Velbert der Aufstieg in die Regionalliga West nur noch auf dem Papier zu nehmen.

Mit Jan Fauseweh kann sich die Elf von Coach Dimitrios Pappas auf einen jungen, talentierten Torwart freuen. Der Youngster wurde acht Jahre in der Jugend bei Arminia Bielefeld ausgebildet und spielte dort auch in der Junioren-Bundesliga. Für Westfalia Herne, den OSC Bremerhaven und Kray sammelte er seine ersten Erfahrungen im Seniorenfußball.