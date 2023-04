Oberliga Westfalen: SF Lotte zurück im Aufstiegsrennen - ASC Dortmund schielt auf Westfalenpokal

Am 27. Spieltag der Oberliga Westfalen gewannen die Sportfreunde Lotte mit 2:0 (1:0) gegen den ASC Dortmund. Durch den Erfolg meldeten sich die Sportfreunde endgültig im Aufstiegsrennen zurück.

Die Sportfreunde Lotte setzten ihre Ungeschlagen-Serie am 27. Spieltag der Oberliga Westfalen fort. Die Mannschaft von Cheftrainer Fabian Lübbers gewann mit 2:0 (1:0) beim ASC Dortmund und darf nach einer durchwachsenen Hinrunde wieder vom Aufstieg in die Regionalliga West träumen.

Auch die Negativserie beim ASC hielt durch die verdiente Heimniederlage gegen die Sportfreunde an. Die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Dennis Hübner konnte seit nunmehr zehn Spielen keinen Dreier mehr einfahren. Im Westfalenpokal steht der Klub aus Aplerbeck jedoch im Halbfinale und trifft dort am Mittwoch (19. April, 18:15 Uhr) auf den FC Gütersloh.

Beim Spiel gegen Lotte kamen die Dortmunder zwar gut ins Spiel, gerieten jedoch in der 34. Minute durch Nils da Costa Pereira in Rückstand. Besonders im letzten Drittel zeigte sich der ASC viel zu ungefährlich.

Lotte konnte sich hingegen einige gute Chancen herausspielen. In Hälfte zwei zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Nach starker Vorlage von Leon Gino Schmidt machte Burinyuy Nyuydine in der 75. Minute mit einem sehenswerten Lupfer alles klar für die Sportfreunde.

ASC Dortmund: Nickel - Rosenkranz (73. Münzel), West, Friedrich, Rausch (82. Licina) - Urban (46. Weiß), Kallenbach, Stuhldreier, Vaitkevicius (64. Selkos), Franke (37. Opoku) - Podehl Nickel - Rosenkranz (73. Münzel), West, Friedrich, Rausch (82. Licina) - Urban (46. Weiß), Kallenbach, Stuhldreier, Vaitkevicius (64. Selkos), Franke (37. Opoku) - Podehl Sportfreunde Lotte: Luyambula - Wanner, Mensah, Schubert - Kerasidis (84. Hadj), Elezi, Determann (69. Bezerra Ehret), Brodersen (17. Keissoglou), Nyuydine (86. Gucciardo), Da Costa Pereira (73. Sayin) - Schmidt Tore: 1:0 Da Costa Pereira (34.), 2:0 Nyuydine (86.) Schiedsrichter: Johannes Liedtke Zuschauer: 220

Lotte-Trainer Lübbers war nach dem zehnten Spiel ohne Niederlage und dem zweiten Sieg in Serie zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. „Gegen den ASC sind wir als völlig verdienter Sieger vom Platz gegangen. In der ersten Halbzeit haben wir schon ein gutes Spiel hingelegt und sind in Führung gegangen. In Halbzeit zwei hätten wir den Sack schon früher zumachen können, jedoch stand uns der Torhüter im Weg. Beim zweiten Treffer durch Nyuydine hat sich dann seine Klasse gezeigt, auch die Vorarbeit war richtig gut”, bilanzierte Lübbers nach der Partie.

Lübbers ergänzte, dass seine Mannschaft zwar noch einen Treffer hätte drauflegen können, jedoch lobte er im selben Atemzug den Einsatzwillen seiner Mannschaft nach dem „schwierigen Spiel” am vergangenen Donnerstag beim 2:0-Erfolg gegen Siegen.

ASC Dortmund schielt auf Westfalenpokal

Auch ASC-Trainer Dennis Hübner sah in den Gästen aus Lotte nach Spielende den verdienten Sieger. Hübner zeigte sich dennoch enttäuscht und bemängelte den fehlenden Einsatz und Willen seiner Mannschaft während der Partie.

Zwar geht es in der Liga für den ASC auf dem 9. Platz nicht mehr um viel, jedoch haben die Dortmunder noch die Chance, den Westfalenpokal zu gewinnen. „Gegen Gütersloh müssen wir einiges ändern. Es ist ein K.o.-Spiel, in dem es um sehr, sehr viel geht. Da müssen wir vom Kopf her voll da sein und eine ganz andere Leistung hinlegen, als es gegen Lotte der Fall war”, erklärte Hübner nach der Pleite gegen die Sportfreunde.