Oberliga Niederrhein: Offensivduo schießt Hamborn zum Sieg – „Der Sturm liefert“

Die SF Hamborn gewannen das Kellerduell gegen den MSV Düsseldorf mit 3:1. Trainer Julian Berg lobte sein Sturmduo und verriet welche Punktemarke er im Abstiegskampf als Ziel ausgegeben hat.

Die Sportfreunde Hamborn 07 konnten am 31. Spieltag der Oberliga Niederrhein einen wichtigen Heimdreier landen. Im Duell der beiden Aufsteiger besiegte das Team von Julian Berg den MSV Düsseldorf vor 200 Zuschauern im VTRipkens Sportpark mit 3:1 (2:1).

Dabei mussten die Hamborner Löwen bereits in der dritten Spielminute einen Rückschlag in Form eines frühen Gegentores hinnehmen. „Der Start war natürlich nicht so, wie wir uns das vorgesellt hatten“, kommentierte Berg den frühen Schock. „Aber die Reaktion war gut“, fügte er hinzu, da nur acht Minuten später der Ausgleich fiel.

Doch obwohl seine Mannschaft danach sogar die Partie drehte und sich dank eines Treffers von Torjäger Pascal Spors eine 2:1-Pausenführung erarbeitete, war Berg nicht zufrieden mit Durchgang eins: „Wir spielen überhaupt keine gute erste Halbzeit, sind aber trotzdem die überlegenere Mannschaft.“

Der zweite Durchgang gefiel Berg dann aber schon besser: „In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Dinge angesprochen. Wir wollten nicht diese einfachen Ballverluste in unserer eigenen Hälfte haben, da der Gegner nur Chancen hatte, nachdem wir unser Spiel verkompliziert hatten. Das haben wir aber abgestellt und gegen einen robusten Gegner erwachsen verteidigt.“

SF Hamborn: Delker – El Moumen, Schmitt, Wichert, Bayram (60. Roth) – Golley, Mastrolonardo, Schaar (75. Diallo), de Srefano (67. Bock) – Menke (89. Bennmann), Spors (83. Ufer) Delker – El Moumen, Schmitt, Wichert, Bayram (60. Roth) – Golley, Mastrolonardo, Schaar (75. Diallo), de Srefano (67. Bock) – Menke (89. Bennmann), Spors (83. Ufer) MSV Düsseldorf: Burdzik – Numakunai, Lukimya, Lee, Noguchi – Benktib (73. Aaross), Bouzraa (62. Sadki), Manu (78. Stillger), Ünlü (62. Bojkovski), Molango, El Morabiti Tore: 0:1 Bouzraa (3.), 1:1 Schaar (11.), 2:1 Spors (36.), 3:1 Menke (57.) Schiedsrichter: Ramon Leon Falke Rote Karte: Schmitt (87., Notbremse) Bes. Vorkommnisse: Spors verschießt Foulelfmeter (65.) Zuschauer: 200

Für den 3:1-Endstand sorgte dann mit Kevin Menke erneut ein Stürmer. Für die beiden Goalgetter Spors und Menke, die zusammen mit 25 Toren fast die Hälfte aller Hamborner Treffer erzielten, gab es lobende Worte vom Coach: „Der Sturm liefert, die beiden harmonieren gut miteinander. Ich bin aber auch mit ihrer Arbeit gegen den Ball zufrieden. Das ist auch ein Mosaiksteinchen dafür, dass wir derzeit erfolgreicher sind als in der Hinrunde.“





Dank des Sieges blieben die Hamborner Löwen zum Abschluss einer weiteren Englischen Woche in dieser Spielzeit ungeschlagen. Für Berg ein wichtiger Erfolg: „Wir hatten so eine Serie schon mal in der Hinrunde, wo wir einfach mal ein paar Spiele in Serie ungeschlagen waren. Man merkt im Training wie die Mannschaft auftritt. Das macht was mit den Jungs.“

In der Tabelle rücken die Sportfreunde einen Platz nach vorne und vergrößern den Abstand auf die Abstiegsränge auf vier Zähler. „Egal auf welchem Platz wir aktuell stehen, wir haben uns eine Marke gesetzt, die wir erreichen müssen, damit wir sicher in der Liga bleiben. Ich denke schon, dass man 51, 52 Punkte braucht. Mit dem Dreier sind wir einen Schritt näher rangekommen“, freute sich Berg.