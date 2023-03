Erndtebrück statt Regionalliga - so erklärt Bövinghausens Top-Mann seinen Wechsel

Elmin Heric wird den TuS Bövinghausen am Saisonende verlassen. Der Top-Mann aus der Oberliga Westfalen schließt dem TuS Erndtebrück an. So erklärt er den Wechsel.

Diese Nachricht sorgte am Dienstagmorgen für Aufsehen. Oberliga-Juwel Elmin Heric verlässt den TuS Bövinghausen am Saisonende - allerdings nicht in eine höhere Liga, sondern zum TuS Erndtebrück. So erklärt der 21 Jahre alte Torjäger (13 Treffer in 21 Einsätzen) seine Entscheidung.

Elmin Heric, warum haben Sie sich für einen Wechsel zum TuS Erndtebrück entschieden?

Für mich ist es quasi eine Rückkehr. Für mich war immer klar, dass ich früher oder später nach Erndtebrück zurückkehre. Dort bin ich aufgewachsen, dort habe ich mit dem Fußball angefangen und aus dieser Zeit habe ich bis heute viele Freunde im Verein. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, mir ein zweites Standbein neben dem Fußball aufzubauen. In Erndtebrück werde ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolvieren.

Dabei hätten Sie auch in eine höhere Liga wechseln können.

Ich hatte einige Optionen in der Regionalliga, habe mich natürlich damit auseinandergesetzt. Aber im Endeffekt habe ich mich dann entschlossen, eine Ausbildung machen zu wollen.

Wie wurde Ihre Entscheidung in Bövinghausen aufgenommen?

Bei meinem Abschied werde ich eineinhalb Jahre in Bövinghausen gespielt haben. Ich hatte und habe hier eine tolle Zeit und konnte mich weiterentwickeln. Der Verantwortlichen können meine Beweggründe ja auch nachvollziehen. Jetzt möchte ich mich unbedingt mit dem zweiten Aufstieg in Folge verabschieden. Dafür werde ich alles geben.

In der Torjägerliste stehen Sie mit 13 Treffern drei Tore hinter Maximilian Podehl vom ASC Dortmund auf dem zweiten Platz. Wie wichtig ist es Ihnen, diese persönliche Auszeichnung noch zu gewinnen?

Natürlich schaue ich auch auf diese Statistik. Wenn ich in der Torjägerliste weit oben stehe, bedeutet das ja auch, dass ich der Mannschaft geholfen habe. Ein paar Tore mehr können es gerne noch werden.

Erndtebrück ist in der Oberliga aktuell noch nicht gerettet. Gilt Ihr Transfer selbst bei einem Abstieg in die Westfalenliga?

Mein Wechsel steht auf jeden Fall. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass Erndtebrück absteigt. Die Mannschaft ist super in die Rückrunde gestartet, hat unter anderem gegen den ASC Dortmund und FC Gütersloh gepunktet. Wenn die Mannschaft ihr großes Potenzial abruft, wird sie noch einige Plätze nach oben klettern.

Welche Ziele wollen Sie ab der kommenden Saison mit dem TuS Erndtebrück erreichen?

Ich will in der nächsten Saison auf jeden Fall um die einstelligen Tabellenplätze mitspielen. Und dann wollen wir uns perspektivisch weiterentwickeln. Wenn irgendwann mal was nach oben gehen sollte, werden wir sicher keine Einwände äußern.