Oberliga Westfalen: Bövinghausen-Topstürmer hat sich für Wechsel entschieden

Elmin Heric spielt eine starke Oberliga-Saison im Trikot des TuS Bövinghausen. Im Sommer wird der junge Stürmer den Verein wechseln.

Der Durchmarsch des TuS Bövinghausen in die Regionalliga West wird immer wahrscheinlicher. Auch wenn die Dortmunder zuletzt zweimal sieglos blieben, spielen sie insgesamt eine starke Saison und stehen weiterhin auf dem Aufstiegsplatz zwei. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg: Torjäger Elmin Heric.

Der 21 Jahre alte Stürmer kam bislang in allen 21 Partien zum Einsatz und erzielte bereits 13 Treffer (sechs Vorlagen). Damit belegt er den zweiten Platz in der Torschützenliste der Oberliga Westfalen. Doch obwohl Heric mit Bövinghausen auf Regionalliga-Kurs liegt, wird er den Verein im Sommer verlassen.

Der Youngster entschied sich gegen eine Vertragsverlängerung - und für einen Verbleib in der Oberliga. Heric wird in der kommenden Saison für den TuS Erndtebrück auflaufen. Wie der Verein am Dienstagmorgen verkündete, unterzeichnete der Angreifer einen langfristigen Vertrag.

Und die Wittgensteiner sind merklich stolz auf diesen Coup. "Elmin ist ein absoluter Ausnahmestürmer, der für mich Regionalliga-Niveau hat. Das ist ein mega Transfer für uns", wird der Sportliche Leiter Holger Lerch zitiert. "Elmin wird unser Niveau in der Offensive nochmal deutlich anheben. Er ist genau der Spieler, den wir gesucht haben."

Dabei hätte Heric sicherlich auch andere Zukunftsoptionen gehabt. Was den Ausschlag für den TuS gegeben haben dürfte: Der frühere bosnische U19-Nationalspieler lief schon zu Jugendzeiten am Pulverwald auf, wohnt noch immer in Erndtebrück.

Über den Nachwuchs der Sportfreunde Siegen führte sein Weg in die NLZs der Profiklubs 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Für die U23 der Fortuna sammelte Heric zudem 23 Einsätze in der Regionalliga (zwei Tore). Nach einem Intermezzo bei der U21 des niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles kam der Offensivmann Anfang 2022 nach Bövinghausen - und schoss den Klub mit 16 Toren in 18 Spielen zum Aufstieg in die Oberliga.

Heric habe in den vergangenen Jahren eine "enorme Entwicklung" genommen, betont Erndtebrücks Sportchef Lerch. Er sei "ein kompletter Stürmer, der eine gute Geschwindigkeit mitbringt und auch vorbereiten kann. Wir sind über die Jahre hinweg immer in Kontakt geblieben." Und das hat sich jetzt ausgezahlt für den Tabellen-13. der Oberliga Westfalen.