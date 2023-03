Oberliga Niederrhein: Futkeu-Festspiele bei nächster ETB-Gala, Homberg mit Befreiungsschlag

27. Spieltag in der Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen feiert den nächsten deutlichen Sieg, einige Kellerkinder punkten.

Nach dem Durchhänger zum Jahresstart ist der ETB Schwarz-Weiß zurück - am Sonntag feierten die Essener den zweiten Kantersieg in Serie in der Oberliga Niederrhein. Diesmal gewannen sie mit 5:0 gegen den SV Sonsbeck, nachdem sie eine Woche zuvor den Cronenberger SC mit 7:0 geschlagen hatten.

Mann des Tages einmal mehr: Noel Futkeu, der einen Dreierpack erzielte. Das 20 Jahre alte Juwel steht nun bei 25 Saisontreffern und hat Oguz Ayan vom TSV Meerbusch (23) an der Spitze der Torjägerliste abgelöst. Giuliano Zimmerling und Marcello Romano trafen außerdem für Schwarz-Weiß. Die Essener springen damit auf Rang drei.

Spitzenreiter SSVg Velbert hatte schon am Freitag mit 1:0 gegen TVD Velbert gewonnen und damit seinen Zehn-Punkte-Vorsprung auf den VfB Hilden gehalten. Die Hildener setzten sich ebenfalls am Freitag mit 2:0 gegen Cronenberg durch. Den dritten Platz eroberte ETB von Germania Ratingen, das beim 1. FC Kleve am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus kam.

Im Abstiegskampf sicherte sich der VfB Homberg Big Points. Die Duisburger gewannen ihr Heimspiel gegen die Spvg. Schonnebeck mit 3:1 und sprangen damit auf einen Nichtabstiegsplatz. Auch die Sportfreunde Hamborn machten einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Sie setzten sich mit 3:1 beim 1. FC Monheim durch, der nach unten schauen muss.

Dazu schlug der SC St. Tönis den SC Union Nettetal mit 2:1 und schickte die Nettetaler auf einen Platz in der roten Zone. So gut wie fix ist der Abstieg von Schlusslicht FSV Duisburg. Das war auch schon vor dem 0:2 beim TSV Meerbusch, der 20. Saisonpleite, keine Neuigkeit mehr.