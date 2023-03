In der Oberliga Niederrhein gab es am Freitagabend zwei Derbys. Die SSVg Velbert und der MSV Düsseldorf gingen als Sieger hervor. Der VfB Hilden siegte spät.

Die SSVg Velbert hat das Stadtderby gegen den TVD Velbert mit 1:0 für sich entschieden.

Der Spitzenreiter war wie erwartet von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu kommen. Die Führung der SSVg kurz vor der Pause war daher folgerichtig. Timo Mehlich verwandelte in der 43. Minuten einen Freistoß aus 16 Metern sehenswert zum 1:0.

Im zweiten Durchgang drückten die Hausherren zunächst auf die Vorentscheidung. Sie wollte nicht fallen. Und so war es der TVD Velbert, der am Ende auf den Ausgleich drückte. Vergebens, die SSVg Velbert brachte den fünften Sieg in Folge über die Zeit und macht somit einen weiteren Schritt Richtung Regionalliga.

VfB Hilden - Cronenberger SC 2:0

Beinahe wäre der Derbysieg der SSVg Velbert sechs Punkte wert gewesen, doch der engste Verfolger, der VfB Hilden, konnte in der Schlussphase einen 2:0-Sieg gegen den Cronenberger SC einfahren.

Lange tat sich der Tabellenzweite gegen den Abstiegskandidaten schwer. Erst spät fielen die Tore. Ein Doppelschlag in der 82. und 85. Minute sicherte den Heimsieg.

Der Rückstand des VfB Hilden auf Platz eins beträgt somit weiter zehn Punkte.

TuRU Düsseldorf - MSV Düsseldorf 0:3

Im zweiten Oberliga-Derby des Abends setzte sich der MSV Düsseldorf bei Stadtrivale TuRU mit 2:0 durch.

Amin Bouzraa erzielte nach 20 Minuten das 1:0 für die Gäste, Oben Robert Molango erhöhte fünf Minute vor der Pause auf 2:0 – für ihn war es das zwölfte Saisontor.

Nach dem Seitenwechsel wurde es für die Hausherren noch schlimmer: Tolga Erginer sah für eine Tätlichkeit Rot – sein zweiter Platzverweis in dieser Spielzeit (52.). Mohamed Yassin Benslaiman Benktib erhöhte kurz darauf per Freistoß auf 3:0 (61.) - der Endstand.

TuRU bleibt auf dem 18. Tabellenplatz, der Aufsteiger dagegen klettert vorerst auf Rang 13.