ASC 09 Dortmund: Formstärkstes Team der Liga – „Mit breiter Brust“ zum Derby nach Bövinghausen

Mit fünf Siegen im Rücken reist der ASC 09 Dortmund am Wochenende zum Stadtderby nach Bövinghausen an. Die Aplerbecker könnten bis auf einen Punkt an die Aufstiegsränge rücken.

Am kommenden Wochenende kommt es in der Oberliga Westfalen zum Dortmunder Stadtderby zwischen dem TuS Bövinghausen und dem ASC 09 Dortmund. Die Aplerbecker präsentieren sich aktuell in bester Verfassung und sind mit fünf Siegen in Serie das formstärkste Team der Liga.

Auch zum Restrunden-Auftakt gegen die Sportfreunde Siegen konnte sich die Mannschaft von Dennis Hübner durchsetzen – auch wenn es beim 3:2-Sieg am Ende noch einmal eng wurde. „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel und ein hartes Stück Arbeit. Am Ende muss man wahrscheinlich noch 4:1 statt 3:2 gewinnen, weil Maxi Podehl noch einen Elfmeter verschießt, aber das wäre dann auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen.“

Dass der ASC aktuell so gut drauf ist, hat aus Trainer-Sicht verschiedene Gründe. „Wir haben eine sehr, sehr gute Truppe, die gut gegen den Ball arbeitet. Wir sind aber auch gut mit dem Ball, sodass wir hintenraus mutig agieren. Auch nach Rückständen oder wenn es mal knapp wird, bewahren wir Ruhe.“ So geschehen auch gegen Siegen. Nach nur zwei Minuten stand es plötzlich 0:1, doch die Aplerbecker drehten die Partie.

ASC 09 Dortmund hofft auf den sechsten Sieg in Serie

Nun wartet ein echter Härtetest auf Hübner uns seine Mannschaft. Es geht zum Stadtderby zum TuS Bövinghausen (11. Februar, 18 Uhr). „Klar, wir sind gut drauf. Die Zahlen sprechen für sich, Bövinghausen hat verloren am Samstag, aber ich glaube, das bedeutet erst mal überhaupt nichts“, erklärte der Coach.

Hübner erwartet ein brisantes Derby, das durch die Tabellensituation noch einmal verschärft wird. Denn durch die Siegesserie steht der ASC plötzlich nur noch drei Zähler hinter Bövinghausen. „Ich glaube, es wird ein sehr, sehr knappes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden. Wir sind gut vorbereitet und werden wissen was auf uns zukommt.“ Besonders die Qualität von Bövinghausens Einzelspielern gelte es zu stoppen.

Klar ist, an Motivation wird es den Aplerbeckern nicht mangeln. „Wir fahren mit breiter Brust dahin und hoffen natürlich auf den nächsten Dreier“, kündigte Hübner an. Sollte die Revanche für das 1:3 im Hinspiel gelingen, wäre es nur noch einen Punkt, den der ASC vom Aufstiegsplatz zwei trennt.

„Unser Anspruch ist es schon, so lange wie möglich oben mitzuspielen. Aber da gehören viele Dinge dazu: Spielglück, Verletzungen und so weiter. Das Spiel am Samstag kann das natürlich ein bisschen beeinflussen, aber auch danach sind es noch 16 Spiele zu gehen. Wir würden die drei Punkte gerne mitnehmen. Aber egal wie es ausgeht, es ist nicht so, dass es irgendwas aussagt für den weiteren Verlauf.“