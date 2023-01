OL NR: MSV Düsseldorf verpflichtet drei Spieler - einer kommt von Kray

Der Niederrhein-Oberligist MSV Düsseldorf hat am letzten Tag des Transferfensters drei neue Spieler präsentiert. Einer davon kommt vom Liga-Rivalen FC Kray.

Am letzten Tag des Transferfensters hat der MSV Düsseldorf gleich dreimal auf dem Markt zugeschlagen. Mit drei oberliga-erfahrenen Spielern wollen die Landeshauptstädter ihre Chancen auf den Klassenerhalt vergrößern.

So kehrt Ryota Nakaoka nach Düsseldorf zurück. Der 33-Jährige hat von 2019 bis 2022 beim SC Düsseldorf-West gespielt. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein im vergangenen Jahr schloss er sich für die Hinrunde dem FC Kray an. Bei den Essenern, die als Tabellen-Vorletzter zu den direkten Konkurrenten des marokkanischen Sportvereins gehören, absolvierte er neun Spiele und bereitete ein Tor vor.

Ebenfalls zum MSV kommt Nico Stillger. Wie Nakaoka hat er von 2019 bis 2022 beim SC Düsseldorf-West gespielt. Er war im vergangenen halben Jahr allerdings vereinslos, nachdem er aus beruflichen Gründen eine Pause eingelegt hat.

Mit Jona Hellingrath kommt ein weiterer Spieler von einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Der 18-Jährige Schlussmann kommt vom SC St. Tönis, hatte dort aber zuletzt in der A-Jugend des Vereins gespielt. Zuvor war er bei Ratingen 04/19 in der A-Jugend Niederrheinliga aktiv.

In der Tabelle der Oberliga Niederrhein belegt die Mannschaft von Trainer Mohamed El Mimouni Jr. den 14. Platz, steht aber aktuell nur aufgrund des besseren Torverhältnisses über dem Strich. Den ersten Abstiegsplatz belegt der 1. FC Kleve mit sieben mehr Gegentoren bei gleicher Anzahl erzielter Treffer. Zuletzt sorgte der MSV aber mit zwei Überraschungen für Furore, nachdem sie vor der Winterpause den KFC Uerdingen mit 2:1 besiegten und beim Nachholspiel gegen die SSVg Velbert am vergangenen Wochenende ein 2:2-Unentschieden holen könnten. Am kommenden Sonntag geht es für den MSV zum TSV Meerbusch.