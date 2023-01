TuS Bövinghausen: 62 Einsätze in der 4. Liga - Nächster Hochkaräter im Anflug

Der TuS Bövinghausen langt am Deadline-Day noch einmal zu. Der nächste Regionalligaspieler ist im Anflug.

Erst am Montag - 30. Januar - hat der TuS Bövinghausen die Verpflichtung von Jesse Sierck, RevierSport hatte den Transfer angekündigt, bestätigt.

Der 25-jährige Sierck, ein Innenverteidiger, hat satte 118 Regionalligaspiele auf seinem Buckel. In die Regionalliga will auch der TuS Bövinghausen aufsteigen. Aktuell liegt der Klub von Boss Ajan Dzaferoski auf Aufstiegskurs.

"Jesse bringt unheimlich viel Erfahrung mit und ist ein sehr guter Mann auf seiner Position. Wir freuen uns, dass das geklappt hat", erklärt Dzaferoski gegenüber RevierSport.

Sierck wird in Dortmund-Bövinghausen auf einen ehemaligen Mitspieler aus gemeinsamen Zeiten beim KFC Uerdingen treffen. Denn wie RevierSport erfuhr, wird mit Justin Neiß am Deadline Day - 31. Januar - ein weiterer Ex-Krefelder und -Regionalligaspieler beim ambitionierten Oberligisten aus Dortmund seine Unterschrift unter einen Vertrag setzen.

Jesse Sierck und Justin Neiß sind nach Niko Bosnjak (SG Wattenscheid 09) und Ben Kifoumbi (Dolny Kubin/Slowakei) die Bövinghausener Winter-Zugänge Nummer drei und vier. Derweil haben Andre Witt (Lüner SV), Ibrahim Das (Westfalia Kinderhaus), Julian Trapp (FC Brünninghausen), Constantin Scholl (Türkspor Dortmund) und Jonas Telschow (Westfalia Rhynern) den TuS verlassen.

Dzaferoski: "Das sollte am Dienstag auch über die Bühne gehen. Justin hatte immer wieder mal Knieprobleme und muss noch ein wenig aussetzen. Aber wenn er fit ist, dann wird er uns weiterhelfen. Wir brauchen einen guten und breiten Kader für die lange Rückrunde. Da wären wir dann mit den jüngsten Verpflichtungen sehr gut aufgestellt, wie ich finde."

Der 22-jährige Neiß, der seit dem 1. Juli 2022 vereinslos ist, ist auf dem linken Flügel zuhause und kommt in seiner Laufbahn auf 62 Einsätze (drei Tore, vier Vorlagen) in der Regionalliga, die er für Hannover 96 II und KFC Uerdingen absolvierte. In der Jugend spielte er sowohl in der U17 als auch U19 für den FC Schalke 04.