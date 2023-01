TuS Bövinghausen: 118-maliger Regionalligaspieler kommt

Wenige Tage vor dem Restrundenstart in der Oberliga Westfalen hat sich das Top-Team des TuS Bövinghausen noch einmal verstärkt.

Wie RevierSport erfuhr, wird der TuS Bövinghausen noch an diesem Montag - 30. Januar - einen neuen Spieler präsentieren: Nach unseren Informationen sind sich die Dortmunder mit Jesse Sierck einig.

Sierck, ein Innenverteidiger, hat satte 118 Regionalligaspiele auf seinem Buckel. In die Regionalliga will auch TuS Bövinghausen aufsteigen. Aktuell liegt der Klub von Boss Ajan Dzaferoski auf Aufstiegskurs.

Bis zum vergangenen Sommer war Sierck noch beim KFC Uerdingen unter Vertrag. Seit dem 1. Juli 2022 ist er vereinslos.

Vor seiner Station in Krefeld war der 25-jährige Sierck, der aus Wittingen stammt, auch für die Klubs FSV Frankfurt und TuS Koblenz aktiv. Als Juniorenspieler wurde er auch bei Eintracht Frankfurt, Hannover 96 und VfL Wolfsburg ausgebildet. Nun soll er dem TuS Bövinghausen zum Aufstieg in die Regionalliga West verhelfen.

Jesse Sierck ist nach Niko Bosnjak (SG Wattenscheid 09) und Ben Kifoumbi (Dolny Kubin/Slowakei) er dritte Bövinghausener Winter-Zugang. Derweil haben Andre Witt (Lüner SV), Ibrahim Das (Westfalia Kinderhaus), Julian Trapp (FC Brünninghausen), Constatnin Scholl (Türkspor Dortmund) und Jonas Telschow (Westfalia Rhynern) den TuS verlassen.

Am Samstag (4. Februar, 14 Uhr) startet Bövinghausen mit einem Auswärtsspiel bei den Sportfreunde Lotte in die Restrunde der Oberliga Westfalen.

"Wir wollen unser Glück gerne behalten und weiter oben mitspielen. Von der Regionalliga spricht bei uns noch niemand. Es sind für uns noch 18 Spiele zu gehen. Das ist noch ein weiter Weg. Es kann sich auch am letzten Spieltag noch viel ändern, das hat man ja in der letzten Saison gesehen, in der Wattenscheid es noch geschafft hat. Wir haben einen schwierigen Auftakt ins Jahr und nach den Spielen können wir weiterschauen", sagte Dzaferoski Ende 2022 gegenüber RevierSport.