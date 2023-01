ETB SW Essen: 3:2-Sieg! Starke Generalprobe der Apfeld-Mannschaft

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat am Sonntag eine gelungene Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Auftakt in 2023 in der Oberliga Niederrhein gefeiert.

Während in der Oberliga Niederrhein an diesem Sonntag - 29. Januar - gleich sieben Nachholspiele anstanden und auch Spitzenreiter SSVg Velbert, 2:2 beim MSV Düsseldorf, im Einsatz war, testete Velberts Verfolger ETB Schwarz-Weiß Essen seine Form.

Vor dem Auftakt am Samstag (4. Februar, 16 Uhr) gegen die Sportfreunde Hamborn 07 am heimischen Uhlenkrug spielte der ETB beim SV Schermbeck und siegte in einem sehr guten Testspiel zweier Oberligisten mit 3:2.

"Wir haben ein tolles Testspiel gesehen. Das hatte schon ein wenig den Charakter von einem Meisterschaftsspiel. Es gab viele Nickligkeiten und sehr emotionale Spieler auf beiden Seiten. Somit war es ein spannender Test", meinte Damian Apfeld.

Der ETB-Coach bilanzierte: "Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein, denn wir haben gegen einen hochveranlagten Oberligisten gespielt, der sehr gute Einzelspieler in seinen Reihen hat. Die ersten Minuten gingen an Schermbeck, deshalb mussten wir etwas tiefer verteidigen und aufpassen, dass wir nicht in Rückstand geraten.

So spielte der ETB: Golz (46. Jaschin) – Poznanski (46. Reichardt), Lach, Corovic, Haiduk (46. Sahin) – Matten (75. Tietz), Akhal – Fadika (46. Gotzeina), Özbayrak (65. Kubina), Cissé (46. Romano) – Futkeu Tore: 0:1 Fadika (40.), 1:1 Gensicke (45. +2), 1:2 Futkeu (67.), 1:3 Romano (70.), 2:3 Karagülmez (84. / Foulelfmeter) Schiedsrichter: Dominic Nosing

Das haben wir aber gut gemacht und keine Torchance in der Phase zugelassen. Danach haben wir dann das Heft in die Hand genommen und konnten die ein oder andere gute Situation kreieren. Beim Gegentor haben wir dann schlecht verteidigt. So ein Fehler darf uns natürlich nächste Woche nicht passieren. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns dann viele klare Torchancen gut herausspielen. Wir hätten da sicherlich das ein oder andere Tor mehr schießen können. Wir hatten eine gute Balance im Spiel, die uns immer wichtig ist."