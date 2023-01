Oberliga Niederrhein: SSVg Velbert verspielt 2:0 in der Nachspielzeit, Schonnebeck siegt

Gleich sieben Nachholspiele standen in der Oberliga Niederrhein an. Die SSVg Velbert verspielt ein 2:0 in nur zwei Minuten. Schonnebeck setzt ein Ausrufezeichen.

Eine Woche vor dem offiziellen Start der Restrunde standen gleich sieben Nachholspiele in der Oberliga Niederrhein an. Der Spitzenreiter aus Velbert verspielte eine Zwei-Tore-Führung. Essens Hallen-Stadtmeister SpVg Schonnebeck schlug Nettetal deutlich im Mittelfeld-Duell. Auch in Duisburg wurde es spektakulär.

Die SSVg Velbert bekam beim MSV Düsseldorf die Chance, die Führung vor dem ETB SW Essen wieder auf fünf Punkte auszubauen. Gegen den Aufsteiger gingen die Velberter als klarer Favorit in die Partie. Und so ging die Mannschaft von Dimitrios Pappas die Partie auch an. Cellou Diallo (10./FE.) und Ismael Remmo (14.) sorgten früh für klare Verhältnisse und brachten die SSVg in Führung.

Doch spätestens seit dem 2:1-Erfolg über den KFC Uerdingen sollte klar sein: Der MSV Düsseldorf ist niemals zu unterschätzen. Die Mannschaft von Mohamed El Mimouni blieb im Spiel und bekam in der 74. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen. SSVg-Torhüter Marcel Lenz war allerdings zur Stelle und parierte. Die Entscheidung?

Von wegen! In der Nachspielzeit folgte der absolute Wahnsinn am Sportplatz an der Heidelberger Straße. In der 92. Minute war Anes El Morabiti per Kopf zur Stelle und verkürzte auf 1:2. Wenige Sekunden später segelte ein langer Einwurf in den Strafraum der Velberter. Am Ende landete der Ball direkt vor den Füßen von Oben Robert Molango, der den Düsseldorfern in der 93. Minute tatsächlich noch das 2:2 bescherte. Damit beträgt der Vorsprung der Velberter bei der gleichen Anzahl von Spielen nur noch drei Zähler. ETB hat allerdings auch das um acht Tore schlechtere Torverhältnis.

Schonnebeck setzt ein Ausrufezeichen

Der Essener Hallenstadtmeister hat den Schwung auch aus der Halle zurück auf den Kunstrasen bekommen. Die SpVg Schonnebeck konnte sich im Mittelfeld-Duell deutlich gegen Union Nettetal durchsetzen. Calvin Küper (20.) und Matthias Bloch (38.) brachten die Elf von Dirk Tönnies mit 2:0 in Führung. Markus Keppeler verkürzte zwar nochmal für Nettetal (40.), doch in der zweiten Hälfte zogen die Schwalben durch den zweiten Treffer von Küper (75.) und Kevin Kehrmann (78.) auf 4:1 davon.

Schlusslicht FSV Duisburg hat den Sportfreunden Baumberg einen großen Kampf geboten. Nach früher 1:0-Führung der Duisburger durch ein Eigentor von Patrick Jöcks (21.) drehten Baris Sarikaya (26.), Enes Topal (40.) und Panagiotis Koukoulis (48.) die Partie. Doch der FSV gab nicht auf und antwortete sofort durch Emre Sahin (51.). Erneut stellte Robin Hömig auf eine Zwei-Tore-Führung der Baumberger (61.). Joshua Kapenda besorgte zwar noch den erneuten Anschlusstreffer zum 3:4 (78.), doch nach 90 Minuten standen die Duisburger wieder einmal mit leeren Händen da.

Besser lief die Aufholjagd beim 1. FC Monheim. Nach einer völlig verrückten Halbzeit stand es zur Pause gegen den VfB Hilden bereits 2:3. Luca Majetic (15.), Salim El Fahmi (17.) und Maximilian Wagener (39.) trafen für die Gäste. Tim Galleski (16.) und Tobias Lippold (44.) stellten jeweils den Anschluss her. Im zweiten Durchgang bescherte Robin Schnadt den Monheimer mit seinem Treffer zum 3:3 einen Punkt (76.).

Germania Ratingen feierte einen späten aber wichtigen 1:0-Erfolg gegen den TSV Meerbusch. Tom Hirsch erlöste die Ratinger in der 77. Minute und sorgte dafür, dass das Team von Martin Hasenpflug den Anschluss nach oben hält. Der VfB Homberg kommt im Kellerduell bei den SF Hamborn zwei Mal zurück und sichern einen Punkt beim 2:2-Unentschieden. TuRU Düsseldorf sendet ein Lebenszeichen und schlägt den 1. FC Kleve mit 1:0.