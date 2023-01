TuS Bövinghausen: Oberligist holt Stürmer mit Profierfahrung

Der TuS Bövinghausen konnte einmal mehr eine Verpflichtung eines Spielers bekanntgeben, der schon im Profifußball tätig war.

Der hoch ambitionierte Dortmunder Oberligist TuS Bövinghausen ist auf der Suche nach einem Stürmer in Belgien fündig geworden.

Ben Kifoumbi konnte die Verantwortlichen im Probetraining überzeugen. Der 24-Jährige, der sich bis zuletzt in seiner Heimat Belgien aufhielt, spielte noch bis September 2022 in der 2. slowakischen Liga für Dolny Kubin. In acht Einsätzen konnte der Mittelstürmer einen Treffer erzielen.

Davor war Kifoumbi auf Zypern für THOI Lakatamias, ein Drittligist, sowie seiner belgischen Heimat für RSD Jette (4. Liga) und KSC Lokeren II aktiv. Ausgebildet wurde der Angreifer bei den Klubs FC Black Star, FC Brussels, Lierse SK und KSC Lokeren.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Ben für uns entschieden hat. Er ist ein sehr schneller, dynamischer Stürmer. Solch einen Typen haben wir gesucht. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns der Junge schnell weiterhelfen wird", berichtet Ajan Dzaferoski, TuS-Boss, gegenüber RevierSport.

Erst jüngst verpflichtete Bövinghausen Niko Bosnjak, der zuletzt bei der SG Wattenscheid 09 spielte. Von ihm ist Dzaferoski in den ersten Tagen begeistert und sagt: "Ich glaube, dass wir da einen richtig guten Fang gemacht haben. Niko macht wirklich Spaß. Der Junge ist erst 20 Jahre alt und hat unheimlich viel Potential. Ähnlich sehe ich das bei Ben Kifoumbi. Wir sind für die Restrunde auf jeden Fall gut aufgestellt."

Der TuS Bövinghausen liegt zur Winterpause, mit einem Nachholspiel bei den Sportfreunden Siegen in der Hinterhand, auf Platz zwei in der Oberliga Westfalen. Dieser Rang würde am Ende der Saison den Aufstieg in die Regionalliga West bedeuten. "Ich wiederhole mich da gerne: Wir müssen nicht, können aber und wollen aufsteigen", betont Dzaferoski.