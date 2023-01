Zuletzt in der RWE-Jugend: ASC Dortmund verpflichtet neuen Defensivspieler

Der ASC 09 Dortmund hat seinen Kader für die Rückrunde in der Oberliga Westfalen mit einem ehemaligen RWE-Talent verstärkt.

In der Oberliga Westfalen steht der ASC 09 Dortmund auf einem stabilen siebten Platz, sieben Punkte hinter dem Führungsduo TuS Bövinghausen und Preußen Münster II. Da die U23 der Preußen nicht aufsteigen darf, ist ein möglicher Aufstiegsplatz nur fünf Zähler entfernt.

Da kann noch was gehen in der Restrunde, die für den ASC am 5. Februar (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die SF Siegen mit dem neuen Coach Patrick Helmes beginnt.

Aber auch die Aplerbecker haben nachgelegt - nicht beim Trainerteam, dafür in der Defensive. Denn Enes Güzel wird den ASC ab sofort verstärken. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler war zuletzt ein halbes Jahr vereinslos, davor lief er für die U19-Bundesligamannschaft von Rot-Weiss Essen auf. Für RWE bestritt er in der letzten Spielzeit acht Partien, jetzt soll er den Dortmundern Stabilität verleihen. Wenn er denn seine körperlichen Rückstände aufgeholt hat, daher gibt ihm der Klub die Zeit, die er benötigt, um richtig fit zu werden.

Wie der ASC berichtete, könnte er schon am Freitag in der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Dortmund zum Einsatz kommen, sollte bis dahin eine Spielberechtigung vorliegen.

Mit der Verpflichtung von Güzel geht der Kaderumbau der Mannschaft beim ASC weiter. Zuvor wurde bereits Keeper Joel Nickel vom Wuppertaler SV verpflichtet. Armen Maksutoski (Türkspor Dortmund) und Raphael Gräßer (zurück zum RSV Meinerzhagen) haben den ASC indes verlassen.

Jetzt suchen die Dortmunder noch nach weiteren Abwehrspielern für die Außen- und Innenverteidigung, denn der Kader ist noch nicht groß genug, vor allem da Torwart Jan Held nach einer Rückenverletzung noch während der Saison seine Karriere beendete und Tomislav Simic und Ibrahim Bulut (beide Kreuzbandriss) in dieser Serie nicht mehr zur Verfügung stehen.