Oberliga Westfalen: SG Finnentrop/Bamenohl hat einen neuen Trainer gefunden

Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl wechselt im Sommer den Trainer. Jetzt steht der Nachfolger von Ralf Behle fest.

Bei der SG Finnentrop/Bamenohl endet im kommenden Sommer eine Ära. Trainer Ralf Behle wird den Verein nach sieben erfolgreichen Jahren verlassen, das ist bereits seit einiger Zeit bekannt.

Kurz vor dem Jahreswechsel teilte der Klubs aus der Oberliga Westfalen mit, wer die Nachfolge übernimmt. Ibrahima Mbaye kommt nach der laufenden Spielzeit ins Sauerland. Der 44-Jährige steht derzeit noch bei Westfalia Soest an der Seitenlinie und machte dort auf sich aufmerksam: In der Vorsaison führte er den Verein zum Aufstieg in die Landesliga und in dieser Runde zur Herbstmeisterschaft in der Staffel 2.

Finn/Bam wird Mbayes erste Station in der Oberliga. Der Senegalese kam einst für sein Studium nach Deutschland, nachdem er unter anderem für die U21-Nationalmannschaft seines Heimatlandes gespielt hatte. In Deutschland spielte Mbaye für Union Solingen, den FC Oberneuland, DJK Gladbeck sowie die SG Borken.





"Wir hatten mit Ibou sehr gute Gespräche, so dass wir ihm diese Aufgabe zutrauen. Er ist positiv fußballverrückt, kann Spieler weiterentwickeln und bringt eine Spielidee mit, die zum Verein passt", teilte die SG mit.

Weiter erklärte der Klub: "Als Verein haben wir uns nie auf einen Namen festgelegt, sondern Eigenschaften definiert, die unser zukünftiger Trainer mitbringen soll. Bei Ibou sehen wir genau diese Eigenschaften, um die erfolgreiche Arbeit bei der SG mit seiner Art und neuen Impulsen fortzuführen."

Mbaye tritt in große Fußstapfen. Unter Ralf Behle gelang 2020 der Sprung in die Oberliga - erstmals in der Vereinsgeschichte. Seither hielt Finnentrop/Bamenohl stets die Klasse und überbot seine Vorjahresplatzierung. In diesem Spieljahr überwintern sie auf dem zehnten Tabellenplatz mit einem dicken Polster auf die Abstiegsplätze.

Bevor Behle in der Rückrunde auf Abschiedstour geht, steht ein Treffen mit seinem Nachfolger an. Denn am 21. Januar bestreitet die SG ein Testspiel gegen Westfalia Soest.