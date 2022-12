1. FC Monheim: Ex-Bochum-Talent und weiterer Neuer kommen, Sommer-Zugang wieder weg

Bewegung beim 1. FC Monheim: Der Verein aus der Oberliga Niederrhein hat einen Abgang und zwei Zugänge vermeldet.

Es tut sich was beim 1. FC Monheim. Das Transferfenster ist offiziell noch nicht geöffnet, da hat der Niederrhein-Oberligist bereits zwei Zugänge und einen Abgang vermeldet. So wird Ali Gülcan den Verein in diesem Winter verlassen. Derweil stoßen Yannick Filipovic und Dzenan Mucic neu zum Team von Trainer Dennis Ruess.

Gülcan war erst im Sommer aus Ratingen nach Monheim gewechselt. Der Offensivmann bestritt elf Einsätze in der Liga - zumeist kam er von der Bank. Ein Tor gelang ihm nicht. Nun bat der gebürtige Türke den Verein um die Freigabe - allerdings nicht aus sportlichen Gründen.

Vielmehr könne Gülcan "den Aufwand, den die Entfernung von seinem Wohnort sowie die zu seiner Universität in Bochum nach Monheim mit sich bringt, in Kombination mit den anstehenden studientechnischen Dingen kaum noch abbilden", teilte der Verein mit. Wohin der 23-Jährige wechselt, ist unbekannt.

Neuzugänge sind frühere Jugendnationalspieler

Die entstandene Lücke in der Offensive nimmt in der Rückserie Mucic ein. Der Angreifer wechselt vom Westfalenligisten TuS Sinsen nach Monheim. Zuvor spielte Mucic für den FC Kray und den kroatischen Zweitligisten Hrvatski Dragovoljac. Der 21-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des VfL Bochum. 2019 bestritt er zwei Länderspiele für die U19 Montenegros.

Und auch der zweite Monheimer Zugang ist ein früherer montenegrinischer Jugendnationalspieler. Filipovic stand vor einigen Jahren zweimal für die U21 des Balkanstaats auf dem Platz. Nun soll er die Defensivzentrale des FCM verstärken.

"Mit seinen 1,95 Metern verfügt der Junge über Gardemaß, hat eine Top-Ausbildung auf seinen bisherigen Stationen erhalten und verfügt darüber hinaus über ein gutes Aufbauspiel", freut sich Sportchef Karim El Fahmi über die Verpflichtung.

Filipovic kommt von der SpVg Frechen 20 aus der Mittelrheinliga. Zudem trug der 24-Jährige bereits das Trikot des Bonner SC, FC Wegberg-Beeck, Fortuna Köln und 1. FC Kaiserslautern II. In der Jugend spielte der Abwehrmann für Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen.

"Leider hielten die letzten Spielzeiten die eine oder andere Verletzung bereit, so dass er immer wieder mit Ausfallzeiten zu kämpfen hatte. Wir sind aber davon überzeugt, ihn wieder auf sein volles Leistungsniveau zu bekommen und werden dann mit Sicherheit auch eine Menge Freude an ihm haben können", so El Fahmi.