OL NR: TVD Velbert will seinen Spitzenplatz verteidigen

Im Schatten der SSVg Velbert hat sich auch der TVD Velbert zu einem Topteam in der Oberliga Niederrhein etabliert. Wir haben mit dem Sportlichen Leiter gesprochen.

TVD Velberts Sportlicher Leiter Michael Kirschner über…

… die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein:

Wir sind mit Platz vier auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir haben die Hinrunde mit dem Trainerteam analysiert und gesagt, dass es durchaus Spiele gab, bei denen wir aus dem Spielverlauf noch mehr Punkte hätten holen können. Generell sind wir unserem Ziel, das wir uns nach dem ersten Drittel der Saison gesetzt haben, mit einem einstelligen Tabellenplatz zwischen Platz drei und sechs, sehr nahe. Wir sind genau da, wo wir uns sehen.

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

Es wird sich etwas im Kader bewegen. Die Gespräche laufen. Auf beiden Seiten sind wir mittendrin. Es gibt Spieler, die noch Entscheidungen treffen müssen, wo sie hingehen, aber auch welche, die wir geführt haben, um auf den entsprechenden Positionen Lücken zu füllen. Aber vielleicht werden uns auch noch Spieler anfragen, die gerne mehr Einsatzzeit hätten. Meist spielt sich da viel bis Ende des Jahres ab. In der ersten Januarwoche wollen wir in beide Richtungen Vollzug melden. Bei der Velberter Hallenstadtmeisterschaft zwischen 27. und 30. Dezember gibt es mit manchen Spielern vielleicht einen letzten Austausch.

…die Ziele für 2023:

Wir wollen unseren Platz verteidigen. Wenn es besser wird, würden wir das auch mitnehmen. Gerade, wenn man sieht, dass viele Vorstände, Trainer oder Sportliche Leiter in der Liga bestätigen, dass die Liga in dieser Saison stärker ist als in der vergangenen. Die Mannschaften sind breiter aufgestellt, das merkt man in der Spitze, wo auch der ETB, Ratingen und wir dabei sind. Aber es gibt auch noch andere klasse Mannschaften, die da oben drin sind, wo es derzeit nur Nuancen unterscheiden wie beispielsweise Baumberg.

…die Vorbereitung:

Wir fangen am 3. Januar wieder an, unabhängig von den Velberter Stadtmeisterschaften, wo nur ein kleiner Teil der Mannschaft dabei ist. Es ist immer ein sehr gut besuchtes Turnier mit vielen Zuschauern - aber kein Bestandteil der Vorbereitung. Wir fangen am 7. Januar mit einem Testspiel beim Wuppertaler SV an, wo unser ehemaliger Aufstiegstrainer Hüzeyfe Dogan ja mittlerweile tätig ist. Ansonsten haben wir Vergleiche gesucht gegen Mannschaft, gegen die man nicht zu oft spielt. Da haben wir Schermbeck als Westfalen-Oberligisten auf dem Zettel, den Westfalenligisten Obersprockhövel oder den DSC Wanne-Eickel.