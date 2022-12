Oberliga Niederrhein: Tönnies überragt alle - So lange sind die Trainer im Amt

In der Oberliga Niederrhein ist Trainer Dirk Tönnies mit 15 Jahren Amtszeit der dienstälteste Trainer. So lange sind seine Kollegen im Amt.

Zuletzt gab Dirk Tönnies seine Zusage für die nächste Saison bei der SpVg. Schonnebeck. Damit wird der Cheftrainer im Sommer aller Voraussicht nach in sein 15. Jahr an der Seitenlinie des Essener Oberligisten gehen. (Mehr dazu) In bisher 258 gezählten Spielen kamen die Mannschaften unter Tönnies zu einem Punkteschnitt von 1,73.

Mit seiner Amtszeit von über 14 Jahren liegt Tönnies im Vergleich mit seinen Trainerkollegen in der Oberliga Niederrhein klar vorne. Auf Platz zwei hinter Tönnies folgt Dennis Ruess. Der Trainer des 1. FC Monheim ist seit knapp acht Jahren der verantwortliche Mann in Monheim und kann in dieser Zeit einen Punkteschnitt von 1,47 Zählern pro Partie aufweisen.

Auch Andreas Schwan (Union Nettetal) und Umut Akpinar (1. FC Kleve) sind bereits über fünf Jahre im Amt. Beide führten ihre Vereine in der Saison 2017/18 aus den jeweiligen Landesligen in die Oberliga Niederrhein. Seitdem hielten die Trainer stets die Klasse, auch in dieser Saison überwintern beide - wenn auch knapp - über dem Strich.

Auf der anderen Seite haben gleich zehn Trainer in der Liga ihre Stelle erst in diesem Jahr angetreten, unter anderem Damian Apfeld bei ETB SW Essen und Dimitrios Pappas bei Spitzenreiter SSVg Velbert. Für beide Vereine stellten sich die neuen Trainer als Glücksgriff heraus, Pappas (2,3 Punkte pro Spiel) und Apfeld (2,1) führten ihre Mannschaften auf die Plätze eins und zwei.

Vier aktuelle Trainer übernahmen ihren Posten während der laufenden Saison: Engim Kum wechselte zum FSV Duisburg, Kai Schwertfeger zum Cronenberger SC, Christian Knappmann folgte beim FC Kray auf Rudolf Zedi und Björn Joppe beerbte Alexander Voigt beim KFC Uerdingen.

Daten via transfermarkt.de