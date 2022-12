Victoria Clarholz: Trainer verlängert und wird in seine siebte Saison gehen

Victoria Clarholz ist mit einem starken sechsten Platz in die Winterpause der Oberliga Westfalen gegangen. Für Trainer Christopher Hankemeier folgte nun die Belohnung.

Der TSV Victoria Clarholz gehört in dieser Hinrunde zu den positiven Überraschungen der Oberliga Westfalen. 29 Punkte aus 17 Partien und Platz sechs stehen zur Winterpause zu Buche – und das obwohl die letzten drei Partien allesamt verloren gingen.

Zwischenzeitlich belegte Clarholz sogar den dritten Platz. Tabellenregionen, die man sich vor der Saison im Verein wohl nicht erträumt hätte. Kein Wunder also, dass man mehr als zufrieden mit der Arbeit von Cheftrainer Christopher Hankemeier ist. Zur Winterpause folgte nun die logische Konsequenz.

Der Coach verlängert seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit und wird damit auch 2023/24 in Clarholz an der Seitenlinie stehen. „Die Gespräche verliefen sehr unkompliziert und harmonisch. Wir sind mit der Arbeit von Christopher sehr zufrieden. Er passt perfekt zu unserem Verein“, erklärte Abteilungsleiter Frank Topmöller die Verlängerung auf der Vereinshompage.

Clarholz macht Hankemeier "sehr viel Spaß"

Trotz der erfolgreichen Hinrunde ist Topmöller wichtig zu betonen, dass der Verein die eigene Philosophie beibehalten will. „Victoria Clarholz soll auch zukünftig eine sportlich attraktive Anlaufstelle für Talente der näheren Umgebung bleiben.“

Der Coach selbst freute sich über die Vertragsverlängerung. „Oberliga in Clarholz mit einer tollen Mannschaft macht mir einfach sehr viel Spaß. Wir möchten die Entwicklung des Vereins und der Mannschaft erfolgreich fortführen und die Euphorie im Verein gern aufrechterhalten.“

Hankemeier wird damit im kommenden Jahr bereits in seine siebte Saison als Cheftrainer bei Clarholz gehen. Zuvor war es als Spieler, Jugendtrainer und Co-Trainer in der ersten Mannschaft im Verein aktiv. 2019/20 gelang ihm mit seinem Team der Aufstieg in die Oberliga Westfalen. Nach der abgebrochenen Saison 2020/21 musste Clarholz 2021/22 in die Abstiegsrunde. Dort konnte sich das Team von Hankemeier als Tabellenfünfter retten. Aktuell scheint man auf dem besten Weg, sich in der Oberliga Westfalen zu etablieren.