MSV Düsseldorf jubelt nach Coup gegen KFC: "Wie bei bei der WM!"

Dem MSV Düsseldorf ist in der Oberliga Niederrhein eine Überraschung gelungen. Mit 2:1 besiegten die Marokkaner den KFC Uerdingen.

Dem MSV Düsseldorf ist am 21. Spieltag der Oberliga Niederrhein eine Überraschung gelungen. Gegen den Tabellenzweiten KFC Uerdingen gewann die Mannschaft von Mohamed El Mimouni vor 300 Zuschauern im Paul-Janes-Stadion mit 2:1. Die Düsseldorfer sind damit seit sieben Spielen ungeschlagen.

Bereits in Hälfte eins kam vom MSV deutlich mehr, jedoch ging es torlos in die Pause. Robert Molango (51.) und Mohamed Benktib (72.) brachten Düsseldorf in Front, Alexander Lipinski gelang kurz vor Ende noch der Anschlusstreffer.

MSV-Trainer El Mimouni musste sich nach Abpfiff erst einmal sammeln: „Wir haben verdient gewonnen. Am Ende haben wir ein bisschen gezittert, aber der Plan ist aufgegangen. Wir haben wenig zugelassen, waren sehr giftig. Wir wussten, dass bei Uerdingen ein bisschen Unruhe drin ist. Ich denke, das ist aber auch die Entwicklung der letzten Wochen. Wir haben uns nie so richtig belohnt, haben sehr oft unentschieden gespielt. Aber unterm Strich bin ich einfach nur stolz. Das ist wie bei der WM, da haben wir gestern auch bis zum Ende mit der Nationalmannschaft gezittert. Ich weiß gar nicht, wohin mit dieser Energie, aber wir brauchen die Punkte.“

Im letzten Spiel des Jahres trifft der MSV auf Tabellenführer SSVg Velbert (Sonntag, 18.12., 14.30 Uhr). „Wir haben schon im Hinspiel sehr gut gegen Velbert gespielt. Wir stehen zwar unten drin, aber es ist nicht so, dass man gegen uns einfach gewinnt. Wir werden da alles reinwerfen. Ich hoffe, dass wir vor Weihnachten noch über den Strich kommen und da auch am Saisonende stehen werden“, blickte der Coach auf die kommende Aufgabe.

Uerdingens Sportchef und Interimscoach Patrick Schneider zeigte sich nach Spielende enttäuscht, aber auch als fairer Verlierer: „Glückwunsch an den MSV. Anscheinend schafft man es aktuell nicht, marokkanische Mannschaften zu schlagen. Ich bin extrem enttäuscht über die Art und Weise wie wir gespielt haben. Wir haben zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gefunden, hatten keinen Zugriff in den Zweikämpfen. Der MSV hatte mehr Torchancen und mehr Zugriff, hat die Zweikämpfe gewonnen, deswegen haben wir verdient verloren. Ich bin enttäuscht und überrascht, weil die Trainingswoche eine gute war, die Jungs dies aber zu keinem Zeitpunkt abrufen konnten.“