MSV Düsseldorf: Mehmet Boztepe hat seinen Vertrag aufgelöst und sucht einen neuen Klub

Der niederrheinische Oberligist MSV Düsseldorf und Mehmet Boztepe gehen nach nur wenigen Monaten wieder getrennte Wege.

Der MSV Düsseldorf und Mehmet Boztepe haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das bestätigte der 34-jährige Mittelfeldspieler gegenüber RevierSport.

In der laufenden Saison bestritt der ehemalige Akteur der U23-Mannschaft von Borussia Dortmund zehn Einsätze für die Düsseldorfer. Dabei konnte er einen Treffer erzielen und zwei weitere. "Ich suche jetzt ab Winter eine neue Herausforderung und höre mir alles gerne an", sagt Boztepe.

Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Boztepe kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 103 Begegnungen (115, 13) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.

Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (zehn, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (drei, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, dem Wuppertaler SV und der SSVg Velbert unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Boztepe verbrachte vor seiner Unterschrift im vergangenen Sommer beim MSV Düsseldorf die letzten acht Jahre in der Türkei. Er wollte jedoch unbedingt nach Deutschland zurück, um bei seiner Familie zu sein. Im Sommer hatte er einige Angebote aus diversen Ligen vorliegen, entschied sich dann für das Engagement beim MSV Düsseldorf.

Boztepe: "Es hat leider nicht so geklappt wie ich es mir vorgestellt habe. Trotzdem habe ich hier gute und nette Menschen kennengelernt. Ich wünsche dem Verein nur das Beste und hoffe, dass ich auch bald wieder eine neuen Klub finde. Ich bin fit und heiß auf Fußball. Ich möchte in Deutschland noch einiges zeigen. Ob das in der Oberliga oder einer anderen Spielklasse sein wird, wird man dann sehen."