Oberliga: Sieg zum Tyrala-Abschied – Bövinghausen festigt die Tabellenführung

Der TuS Bövinghausen bleibt auch nach 16 Spielen Tabellenführer in der Oberliga Westfalen. Trainer Sebastian Tyrala entschied sich dennoch für einen Rücktritt.

Der TuS Bövinghausen hat die Tabellenführung in der Oberliga Westfalen behauptet. Gegen den FC Eintracht Rheine setzte sich der Spitzenreiter mit 3:1 (2:0) durch. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Nach der Partie gab es dennoch einen Schock für die Dortmunder. Trainer Sebastian Tyrala entschied sich überraschend für einen Rücktritt.

Doch zunächst zum Spiel: Ilias Anan (26.) und Nico Thier (32.) brachten die Dortmunder noch vor der Pause in Führung. Nach der Halbzeit nutzte Keni Var Uzun einen Patzer des ansonsten starken Keepers Ramon Büsken zum 3:0 (58.). Beim anschließenden Torjubel sah Marko Onucka Gelb-Rot und brachte die Gäste noch einmal in die Partie. Doch nach dem 1:3-Anschlusstreffer von Fabian Keralaj (66.) gelang es Rheine nicht, das Spiel wirklich spannend zu gestalten.

Rheine mit zu viel Respekt gegen den Spitzenreiter

Damit haderte Gästecoach Rainer Sobiech nach der Partie. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Überzahl noch ein bisschen besser auf das Feld bekommen und man das deutlicher sieht.“ Stattdessen wurde Rheine in der letzten halben Stunde eigentlich nur beim Tor wirklich zwingend.

Auch in der ersten Halbzeit hätte sich Sobiech bereits eine andere Einstellung gewünscht. „Ich hatte das Gefühl das unsere Jungs in der ersten Halbzeit nicht immer daran geglaubt haben, dass etwas möglich ist“, fehlte ihm die Überzeugung, beim Spitzenreiter etwas mitnehmen zu können.

TuS Bövinghausen: Mroß – Großkreutz (81. Thaqi), Haar (84. Usein), Dzaferoski, Rößler (88. Brämer) – Thier, Algan, Silaj – Onucka, Uzun (90. Trapp), Anan (70. Heric) Mroß – Großkreutz (81. Thaqi), Haar (84. Usein), Dzaferoski, Rößler (88. Brämer) – Thier, Algan, Silaj – Onucka, Uzun (90. Trapp), Anan (70. Heric) FC Eintracht Rheine: Büsken – Holtmann (58. Schmitz), Petruschka (66. Schultealbert), Hölscher, Kerelaj, Hesping (74. Hesping), Baya Baya (29. Ehler), Janning, Meyer, Dreesen, Duhme Schiedsrichter: Martin Gratzla Gelbe Karten: Uzun, Onucka, Großkreutz - Holtmann Gelb-Rot: Onucka (58.)

Tyrala: „Haben einen super Fußball gespielt“

Beide Trainer waren sich nach der Partie einig, dass der Sieg für Bövinghausen verdient war. Tyrala gefiel besonders in der ersten Halbzeit, was seine Mannschaft auf den Rasen brachte. „Da haben wir einen super Fußball gespielt, Chancen herausgespielt und verdient geführt“, resümierte er. Im zweiten Durchgang lag der Fokus dann auf der Defensive. „Nach der roten Karte haben wir super verteidigt und auch nicht mehr so viel zugelassen“, lobte er den Einsatz seiner Spieler.

Was diese zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten: Es war das letzte Spiel von Sebastian Tyrala als Chefcoach des TuS Bövinghausen. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Florian Bartel und Teammanager Daniel Dukic erklärte er nach dem Abpfiff in der Kabine den überraschenden Rücktritt.