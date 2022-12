TuS Bövinghausen: Trainer-Hammer! Sebastian Tyrala gibt nach Sieg seinen Rücktritt bekannt

Der TuS Bövinghausen hat den nächsten Sieg in der Oberliga Westfalen eingefahren. 3:1 gewann der Tabellenführer gegen Eintracht Rheine. Doch nach dem Spiel kam der Paukenschlag.

Kurz nach dem 3:1-Erfolg des TuS Bövinghausen gegen Eintracht Rheine folgte ein Trainer-Hammer an der Provinzialstraße: Sebastian Tyrala gab seinen Rücktritt beim Tabellenführer der Oberliga Westfalen bekannt und verabschiedete sich direkt nach dem Spiel bei der Mannschaft um Weltmeister Kevin Großkreutz.

Der 34-Jährige war seit dem 28. Oktober 2021 Trainer des Dortmunder Klubs und führte diesen auch zur Westfalenliga-Meisterschaft, die den Aufstieg in die Oberliga bedeutete. Tyrala führte die Mannschaft in 41 Pflichtspielen und blickt auf einen Punkteschnitt von 2,32 Zählern pro Partie zurück.

"Ich war von diesen Rücktritten überrascht, akzeptiere aber deren Entscheidungen. Sie haben das mit dem großen Druck, der im Verein herrscht, erläutert. Wer damit nicht umgehen kann, ist hier fehl am Platz. Probleme gibt es bei uns nicht, nur Problemlösungen", sagte TuS-Boss Ajan Dzaferoski gegenüber RevierSport.

Neben Tyrala traten auch dessen Co-Trainer Florian Bartel und Teammanager Daniel Dukic zurück.

Der TuS Bövinghausen führt nach 16 Spielen die Tabelle der Oberliga Westfalen an und träumt von der Regionalliga West, wie Dzaferoski noch am Freitag vor dem 3:1-Sieg über Rheine gegenüber RevierSport betonte: "Auch, wenn man es mir nicht glaubt: Wir müssen nicht aufsteigen, können es aber. Wenn wir die Chance bekommen, ergreifen wir sie. Wenn nicht, dann versuchen wir es nächstes Jahr. Wir würden auf jeden Fall mal gerne in dieser attraktiven Regionalliga West mitspielen."

Wer nun in Bövinghausen auf Tyrala folgen wird, ist noch völlig offen.