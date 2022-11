FC Kray: Abwehrspieler erleidet "Totalschaden" des Knies - Trainerfrage weiter offen

Es ist bisher nicht die Saison des FC Kray! Neben der sportlichen Misere haben die Essener häufige Ausfälle zu beklagen. Nun kommt ein weiterer verletzter Spieler hinzu.

Nach dem jüngsten 0:4 des FC Kray beim KFC Uerdingen gab es eine niederschmetternde Diagnose für Danilo Curaba.

Beim Abwehrspieler des FC Kray, der in Krefeld verletzt ausgewechselt werden musste, steht nach einem MRT nun die Diagnose fest. "Es wurde ein Totalschaden des Knies mit Kreuzbandriss, Innenbandriss, Meniskusriss und einem Schienbeinköpfchenriss diagnostiziert. Er fällt somit für den Rest der Spielzeit aus. Das ist einfach unfassbar für den Jungen und für uns. Wir haben mit so vielen Widrigkeiten in dieser Saison zu kämpfen. Wir wünschen Daniel nur das Beste", berichtet Rudi Zedi, der Sportchef und Trainer in Personalunion ist, gegenüber RevierSport.

Immerhin: Joelle Cavit Tomczak wird am Donnerstag wieder im Training erwartet. Beim Flügelflitzer hatte es zunächst auch den Verdacht auf eine schwerere Verletzung gegeben. Doch die Befürchtungen bestätigten sich nach einer MRT-Untersuchung nicht.

Die Krayer haben nun bis zum 27. November 2022 spielfrei, bevor mit der SSVg Velbert die nächste Spitzenmannschaft auf das Zedi-Team wartet. "Wir haben beim KFC gut mitgehalten, machen aber in den entscheidenden Momenten die Fehler, die man nicht machen darf. Bei uns sind die Böcke in der Summe einfach zu viele", sagt Zedi.

Der Ex-Profi gibt sich aber weiter kämpferisch: "Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich hoffe, dass wir vor der Winterpause noch punkten und uns dann vielleicht auch verstärken. Die Saison ist noch lang. Wir glauben weiter an den Klassenerhalt."

Mit welchem Trainer die Krayer das Kalenderjahr 2023 angehen werden, steht noch nicht fest. "Bis zum Ende des Jahres ziehe ich das durch, dann setzen wir uns zusammen und werden alles analysieren. Wir schauen danach, wie es weitergeht", erklärt Zedi.