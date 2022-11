Es ist offiziell! Der Essener Amateurfußball wird im Jahr 2023 wieder einen Hallenkönig ermitteln. Die Reaktionen sprechen eine deutliche Sprache.

In den letzten Wochen stellte sich mehr und mehr die Frage, ob im Januar 2023 endlich wieder die Essener Hallenstadtmeisterschaft stattfindet? 2021 und 2022 wurde das prestigeträchtige Turnier coronabedingt abgesagt. Nun gibt es gute Nachrichten: RS erfuhr, dass das Turnier nach zweijähriger Pause wieder ausgetragen wird. Die Fans des Essener Amateurfußballs können sich also wieder auf gepflegten Budenzauber, packende Spiele und eine tolle Stimmung freuen.

Es gibt allerdings auch Änderungen im Terminplan. Während der Hallenkönig sonst in vier Wochen ermittelt wurde, sind für 2023 nur drei Wochen geplant. Außerdem werden alle Partien der 62 Essener Klubs in der Halle "Am Hallo" in Stoppenberg absolviert – und nicht wie üblich die ersten beiden Wochenenden in Bergeborbeck und Werden.

Am 05. Januar – einem Donnerstag – geht es los und am 22. Januar ist der Finaltag. Dort wird der Nachfolger des FC Kray ermittelt. Der Oberligist gewann 2020 das letzte Turnier vor Corona. Die Gruppenauslosung findet am 17. November in der Dampfe in Borbeck statt.

RevierSport hat mit Dirk Tönnies, Issam Said und Ilias Elouriachi über die Entscheidung zugunsten der Austragung der 26. Essener Hallenstadtmeisterschaft gesprochen. So viel vorweg: die Vorfreude ist groß.

Nach der langen Pause ist die Vorfreude umso größer. Es wird ein Fußballfest und die Halle wird rappeln. Ich bin gespannt, wer 2023 das Rennen macht. Ilias Elouriachi.

Dirk Tönnies (Trainer des Oberligisten SpVg Schonnebeck, zweimal Hallensieger): "Es ist ein tolles Event. Wir werden mit der ersten Mannschaft teilnehmen. Die Vorfreude ist sehr groß. Ich habe persönlich immer gerne in der Halle gespielt, weil gerade Am Hallo die vielen Zuschauer für ein tolles Ambiente gesorgt haben. Wir freuen uns riesig, endlich wieder in der Halle zu spielen."

Issam Said (Trainer des Landesligisten VfB Frohnhausen, Hallensieger 2019): "Eine geile Sache! Ich freue mich total, dass die Halle nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet. Schön wäre es, wenn wir mit Frohnhausen eine gute Rolle spielen können und auch am Finaltag vertreten sind."

Ilias Elouriachi (zweimal Hallensieger mit dem FC Kray, dreimal bester Spieler bei der Hallenstadtmeisterschaft): "Ich denke, dass sich ganz Essen auf die Hallenstadtmeisterschaft freut. Sobald das Turnier vorbei ist, freut man sich direkt auf das nächste Jahr. So war es bei mir persönlich immer. Nach der langen Pause ist die Vorfreude umso größer. Es wird ein Fußballfest und die Halle wird rappeln. Ich bin gespannt, wer 2023 das Rennen macht."