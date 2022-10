Oberliga Westfalen: Bövinghausen kassiert 1:4-Klatsche, Rhynern erobert die Spitze

Die Oberliga Westfalen hat einen neuen Tabellenführer. Westfalia Rhynern erklimmt die Spitze, nachdem der TuS Bövinghausen die zweite 1:4-Klatsche in Folge einstecken muss.

Nach der deutlichen 1:4-Niederlage in der Vorwoche galt es für den TuS Bövinghausen zuhause gegen Victoria Clarholz möglichst schnell wieder auf die Siegerstraße zu finden. Doch gegen den Tabellenfünften ging das Team von Sebastian Tyrala erneut leer aus und verlor die Tabellenführung. Der FC Gütersloh kämpfte sich derweil weiter an die Spitzengruppe. Preußen Münster II kassierte einen späten Dämpfer. Der neue Spitzenreiter kommt aus Rhynern.

Der TuS Bövinghausen legte vor heimischem Publikum einen echten Blitzstart hin. Es dauerte nur zwei Minuten, bis Ilias Anan den Spitzenreiter in Führung brachte. Doch noch kurz vor der Pause hatte Jan Grunewald die Antwort parat (45.). In der zweiten Halbzeit kippte die Partie dann komplett. Nick Flock (68./83.) und Oliver Cylkowski vom Punkt (75.) sorgten für die zweite 1:4-Niederlage des TuS am Stück.

Rhynern nutzt den Bövinghausen-Patzer

Am vergangenen Spieltag blieben die Dortmunder trotz der Niederlage an der Spitze. Nach der erneuten Pleite brauchte Westfalia Rhynern einen Zähler, um vorbeizuziehen. Doch es dauerte nur neun Minuten, da lag die Westfalia erstmal zurück. Maurice Werlein beorgte die überraschende Führung für die SG Finnentrop-Bamenohl.

Doch Rhynern schüttelte sich kurz und hatte sofort die Antwort parat. Gianluca Di Vinti traf quasi im Gegenzug zum Ausgleich (11.). In Halbzeit zwei stellte Tom Franke die Weichen auf Tabellenführung, als er zum 2:1 für Rhynern traf (64.)

Auch Preußen Münster II bekam die Chance, an Bövinghausen vorbeizuziehen. Und lange zeit sah es mehr als gut für das Team von Kieran Schulze Marmeling. Ali Cirak (39.) und Francesco di Pierro (75.) stellten für ihre Mannschaft auf 2:0. Doch Eintracht Rheine blieb im Spiel. Georges Baya Baya hatte schnell den Anschlusstreffer parat (78.). Und kurz vor Schluss schockte die Eintracht tatsächlich noch ihre Nachbarn aus Münster. Timon Schmitz sicherte dem Tabellenelften einen Punkt und versaute Preußen den zweiten Platz.

Gütersloh dreht das Spiel und klopft oben an

Auch der FC Gütersloh ist nach dem schwachen Saisonstart endlich auf Kurs. Gegen den 1. FC Gievenbeck gab es einen 3:1-Sieg. Dabei gingen die Gäste früh durch Christian Keil in Führung und brachten diese sogar bis in die Pause. Im zweiten Durchgang drehte Gütersloh dann aber auf. Kevin Freiberger (51./78.) und Alexander Bannink (84.) sorgen dafür, dass der Abstand auf die Abstiegsplätze bei einem Spiel in der Hinterhand nur noch vier Punkte beträgt.

Der ASC 09 Dortmund verschafft sich mit einem 1:0-Erfolg über Schlusslicht TuS Ennepetal etwas Luft. Paderborn II feiert einen souveränen 2:0-Sieg bei den Sportfreunden Siegen, die SpVgg Vreden holt einen Last-Minute-Dreier gegen die TSG Sprockhövel und der TuS Erndtebrück und der Delbrücker SC trennen sich spektakulär mit 2:2.