Oberliga Westfalen: Trotz vergebenem Großkreutz-Elfer - Bövinghausen weiter Spitzenreiter

Der 7. Spieltag der Oberliga Westfalen startete am Freitag. Der TuS Bövinghausen behauptetet die Tabellenführung.

Nach dem Aufstieg knüpft der TuS Bövinghausen nahtlos an die Erfolge der Saison in der Westfalenliga 2 an. Nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg über die TSG Sprockhövel stehen die Dortmunder schon wieder an der Tabellenspitze.

Noch gab es keine Niederlage. Fünf Siege, zwei Unentschieden, in der Summe bereits 17 Punkte. Auch die TSG Sprockhövel war am Freitagabend chancenlos. Bereits zur Pause stand es 2:0. Luka Bosnjak brachte die Hausherren nach elf Minuten in Führung, Nico Thier erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0.

Die Gastgeber konnten es sich sogar leisten, einen Foulelfmeter zu verschießen. Weltmeister Kevin Großkreutz scheiterte nach 38 Minuten vom Punkt. Nach der Pause verwaltete der Gastgeber das Ergebnis, kurz vor dem Ende dezimierte sich Sprockhövel noch selber. Maximilian Dagott sah Gelb-Rot. In Überzahl belohnte sich der TuS für eine bisher bärenstarke Saison. Ilias Anan traf in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand.

Der nächste Klub, der versuchen wird, Bövinghausen zu besiegen, ist in einer Woche (2. Oktober, 15:30 Uhr) die SG Finnentrop-Bamenohl, die ebenfalls gut in die Spielzeit starten konnte und vor dem siebten Spiel auf Platz fünf liegt.

Im zweiten Freitagsspiel traf der Delbrücker SC auf die U23 des SC Paderborn. Und die SCP-Talente setzten sich am Ende mit 3:1 (1:0) durch. Kadin Martin-Pereux brachte die Gäste in Führung, die Patrice Heisinger kurz nach der Pause ausgleichen konnte. Kai Klefisch besorgte mit seinem Doppelpack schließlich die Entscheidung in dieser Partie. Paderborn damit zumindest bis Sonntag auf Platz vier.