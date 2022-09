FSV Duisburg noch sieglos - so soll die Negativserie beendet werden

Der FSV Duisburg steht nach der 2:3-Niederlage gegen ETB Schwarz-Weiß Essen weiter am Tabellenende der Oberliga Niederrhein. Vorstand Erol Ayar glaubt weiter an den Klassenerhalt.

Auch nach dem achten Spieltag der Oberliga Niederrhein steht der FSV Duisburg noch ohne Sieg da. Zuletzt musste man sich ETB Schwarz-Weiß Essen mit 2:3 geschlagen geben. Mit der Leistung seiner Mannschaft war Erol Ayar, Vorstand des FSV Duisburg, trotzdem zufrieden: „Wir haben guten Fußball gespielt und gleich zweimal geführt. Am Ende haben wir dann verloren, das ist im Fußball leider manchmal so. Ein 2:2 wäre an diesem Tag gerecht gewesen.“

Doch in der Schlussphase konnte Essen noch den Siegtreffer erzielen. „Man brauch im Fußball auch ein bisschen Glück. Manchmal geht jeder Schuss ins Tor, manchmal hat man zehn Torchancen und nutzt keine davon. Wir haben gegen Essen sehr guten Fußball gespielt, in der ersten Halbzeit waren wir definitiv die bessere Mannschaft“, resümierte der FSV-Vorstand nach dem Spiel.





Mit einem Rückstand von sechs Punkten auf einen Nicht-Abstiegs-Platz ist die Situation für Duisburg alles andere als komfortabel. Doch Ayar steht weiterhin hinter seiner Mannschaft: „Wir müssen Ruhe bewahren und weiter unseren Fußball spielen. Was soll man sonst machen, wenn man dort unten steht? Gegen starke Mannschaften wie Uerdingen oder Velbert hätten wir mehr rausholen können, haben wir aber nicht. Davon können wir uns jetzt natürlich nichts kaufen.“

Mit starkem Kampf zum Klassenerhalt

Auch wenn in der Liga bislang noch kein Erfolg gefeiert werden konnte, glaubt der Vorstand weiterhin an die Stärke seines Kaders: „Wir hatten in der Anfangsphase der Saison leider ein paar Verletzte, die kommen jetzt wieder zurück. Ich hoffe, dass die Mannschaft mehr und mehr zusammenfindet. Emre Sahin ist nach seiner Rotsperre auch bald mit dabei, dann spielen wir wieder mit unserer gewohnten Startelf.“ Diese soll am kommenden Mittwoch das Ruder herumreißen und gegen den VfB Hilden den ersten Sieg einfahren.

Auch in der vergangenen Saison sah es für den FSV Duisburg lange Zeit schlecht aus, doch am Ende konnte über einen starken Kampf die Klasse gehalten werden. Mit der selben Mentalität will Ayar dieses Kunststück wiederholen: „Wir müssen alles geben und uns von Spiel zu Spiel verbessern, um Ende Punkte zu holen. Etwas anderes bleibt uns auch nicht übrig. In der letzten Saison haben wir so den Klassenerhalt geschafft. Das ist auch dieses Jahr unser Ziel.“