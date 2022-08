Oberliga Niederrhein: Schikowski über sein erstes Tor und seine Rückkehr zur SSVg Velbert

Mit dem 2:1-Sieg gegen des FSV Duisburg schaffte die SSVg Velbert den Anschluss an die Tabellenspitze. Einem prominenten Neuzugang gelang dabei sein erstes Pflichtspieltor.

Am Sonntag gelang der SSVg Velbert ein Last-Minute-Sieg gegen den FSV Duisburg. Nachdem der Mit-Favorit eher „holprig“ in die Saison gestartet war, wie es Cheftrainer Dimitrios Pappas gegenüber RS selbst formulierte, konnte die Sport- und Spielvereinigung durch die späten drei Punkte auf den vierten Tabellenplatz vorrücken.

Sommer-Neuzugang Patrick Schikowski gelang dabei sein erstes Pflichtspieltor im blau-weißen Trikot seit seiner Rückkehr nach Velbert. Über seinen Treffer freute sich der 30-Jährige, er betonte aber ganz im Sinne des Kollektivs: „Mehr freue ich mich über den Sieg. Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Gegner stellen sich gegen uns immer sehr tief rein, da muss man geduldig bleiben und braucht auch ein wenig Glück. Das Glück hatten wir diesmal, anders als in den letzten Spielen.“

Dass er nach über acht Jahren wieder in Velbert spielt, hat persönliche Gründe. „Ich bringe mein Medizinstudium zu Ende und dann schafft man das in der 3. Liga nicht mehr mit den Fahrten durch ganz Deutschland. In Velbert habe ich auch schonmal gespielt und kenne hier viele Leute“, erklärt er den Wechsel von der 3. Liga in die zwei Klassen tiefere Oberliga. Bereits in der Saison 13/14 spielte er an der Sonnenblume. Auch deshalb habe er keine lange Eingewöhnungszeit gebraucht.

Velbert-Derby am nächsten Wochenende

Mit einer Tordifferenz von 5:2 hat die SSVg zusammen mit dem ETB SW Essen die wenigsten Gegentreffer in der bisherigen Spielzeit kassiert, aber auch von allen Vereinen in der oberen Hälfte der Tabelle die wenigsten Tore geschossen. Hapert es also noch in der Offensive der Velberter? „Würde ich nicht so sagen“, meint Schikowski und führt weiter aus: „Ich glaube wir haben viele Chancen, wir machen viele Wege und setzen uns gut durch. Gegen so tiefstehende Gegner zu so vielen Chancen zu kommen, das soll erst mal jemand machen. Im Abschluss sind wir vielleicht nicht so ganz genau, aber so wie wir uns die Chancen erspielen und vor das Tor kommen, machen wir das schon richtig gut.“

Am kommenden Sonntag (4. September, 15 Uhr) steht dann das Velberter Stadt-Derby gegen den TVD Velbert an. Dieser hat jüngst mit einem Sieg gegen den Top-Favoriten KFC Uerdingen auf sich aufmerksam gemacht und den bisherigen Tabellenführer, der zuvor alle seiner fünf Pflichtspiele gewinnen konnte, mit 4:1 geschlagen. In der Tabelle steht der TVD aktuell auf Rang acht, hat allerdings auch ein Spiel weniger auf dem Konto. "Wir werden wieder Gas geben und Chancen kreieren und dann schauen wir mal, was es für ein Ergebnis gibt", erklärt Schikowski.