ASC - Bövinghausen: Stadtderby-Drama - ASC verspielt Sieg in drei Minuten, Großkreutz trifft

ASC Dortmund gegen TuS Bövinghausen: Das Stadtderby in der Oberliga Westfalen am Sonntagabend endete nach einer munteren Schlussphase mit einem 3:1-Sieg für die Gäste.

Nach einer packenden Schlussphase jubelte der TuS Bövinghausen über den Sieg im Dortmunder Stadtderby. Der Aufsteiger besiegte den ASC 09 mit 3:1, nachdem er bis tief in die zweite Hälfte hinein zurückgelegen hatte. Für die Bövinghauser war es der zweite Sieg im zweiten Spiel, während der ASC die zweite Niederlage kassierte.

ASC: Held - Simic, Friedrich (74. Rosenkranz), Urban (56. Münzel), Warschewski, Opoku (62. Gräßer), Podehl, Stuhldreier, Bulut (80. Mallek), Kallenbach, Sengün Bövinghausen: Mroß - Haar, Dzaferoski, Heric, Onucka (77. Goles), Schmeling, Toy (46. Telschow), Thier (62. Algan), Großkreutz (88. Brämer), Ramadan (36. Rößler), Silaj Tore: 1:0 Podehl (33.), 1:1 Großkreutz (75.), 1:2 Goles (78.), 1:3 Heric (85.) Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli Zuschauer: 1022 (Waldstadion)

Die beiden Teams waren mit ganz unterschiedlichen Gefühlslagen in die Partie gegangen. Der ASC hatte sich ein 0:3 zum Start gegen die Sportfreunde Siegen gefangen, während Bövinghausen im ersten Oberliga-Spiel der Vereinsgeschichte ein Ausrufezeichen gegen die Sportfreunde Lotte setzte. Zudem verlängerte Weltmeister Kevin Großkreutz seinen Vertrag langfristig.

Gegen den ASC gehörte der Ex-Profi natürlich zur Startelf. Und auch er hatte einen Abschluss gegen Mitte der ersten Hälfte, der jedoch weit am Tor vorbei ging. So viel vorweg: Im Laufe der Partie sollte das noch besser klappen. Insgesamt war der Gastgeber besser in die Partie gekommen, hatte das Chancenplus auf seiner Seite.

Oberliga Westfalen: Die übrigen Ergebnisse des zweiten Spieltags

Nach einer guten halben Stunde hatte Maximilian Podehl die Führung schon auf dem Fuß, eine Minute später machte es der ASC-Torjäger besser. Er krönte ein Dribbling mit einem platzierten Abschluss - 1:0 (33.). Kurz vor der Pause ließ Podehl allerdings das 2:0 liegen. So ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff kamen die Bövinghauser besser ins Spiel, der ASC übte weniger Druck aus als in der ersten Hälfte. Dennoch hatten die Aplerbecker weiterhin die größeren Chancen. Sie verpassten aber das 2:0, unter anderem durch Podehl (73.). Das sollte bestraft werden - durch Großkreutz: Per Volley verwandelte er eine Hereingabe. Tolles Tor, Bövinghausen war zurück im Spiel.

Bövinghausen startet perfekt, der ASC ohne Punkte

Und nicht nur das: Nur drei Minuten später stellte der TuS den bisherigen Spielverlauf völlig auf den Kopf. Duje Goles, nur eine Minute zuvor eingewechselt, drang von der rechten Seite in den Strafraum an, behielt die Übersicht und schob zum 2:1 für Bövinghausen ein. Innerhalb von kürzester Zeit war dem ASC die Partie aus der Hand geglitten. Davon erholte sich 09 nicht mehr. Im Gegenteil: Elmin Heric erhöhte auf 3:1 für den TuS (85.). Es war der Schlusspunkt dieser intensiven Schlussphase.

Damit ist Bövinghausen ein perfekter Start ins Abenteuer Oberliga geglückt. Der ASC hingegen läuft seinen Ambitionen hinterher. Die nächste Chance auf die ersten Punkte gibt es am kommenden Sonntag gegen den SV Schermbeck. Bövinghausen hat am dritten Spieltag TuS Ennepetal zu Gast.