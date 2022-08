Vor Dortmunder Derby: Kevin Großkreutz verlängert langfristig

Vor dem Dortmunder Oberliga-Derby zwischen dem ASC Dortmund und TuS Bövinghausen gibt es für den Aufsteiger tolle Nachrichten. Der Weltmeister bleibt - und das sehr lange.

Kevin Großkreutz hat seinen Vertrag beim Oberliga-Westfalen-Aufsteiger TuS Bövinghausen noch vor dem Dortmunder Derby beim ASC langfristig verlängert.

"Kevin bleibt bei uns! Wir freuen uns sehr darüber. Er ist sportlich und menschlich sehr wichtig für die Mannschaft und den Verein", erzählt Ajan Dzaferovski gegenüber RevierSport. Der Bövinghauser Boss ergänzt voller Stolz: "Achso, er hat bis zum Sommer 2025 verlängert." Damit bleibt der Weltmeister von 2014 weiter für den TuS aktiv.

Zur Info: Das Dortmunder Derby zwischen dem ASC und Bövinghausen findet am Sonntag um 18 Uhr statt!

Der 34-Jährige spielt seit Januar 2021 für den Dortmunder Oberligisten. Zuvor stand Großkreutz bei Profiklubs wie KFC Uerdingen, VfB Stuttgart, SV Darmstadt 98, Rot Weiss Ahlen und Galatasaray Istanbul unter Vertrag. Seine beste Zeit erlebte der gebürtige Dortmunder bei seinem Herzensverein: Borussia Dortmund.

Mit dem BVB wurde er zweimal Deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und zweimal Deutscher Superpokalsieger. Für Borussia Dortmund bestritt Großkreutz insgesamt 236 Pflichtspiele, erzielte 27 Tore und bereitete 37 weitere Treffer vor. Für Bövinghausen kommt er aktuell auf 38 Einsätze und acht Tore. Bis 2025 werden sicherlich noch einige Spiele und auch Torerfolge dazukommen.

Mit der Großkreutz-Vertragsverlängerung im Rücken kann nun das Dortmunder Derby am Samstagabend (18 Uhr) in Aplerbeck steigen. Der ASC-Trainer, Antonios Kotziampassis, ist jedenfalls auf Bövinghausen, Großkreutz und Co. heiß. Kotziampassis: "Es erwartet uns ein harter Kampf. Das ist ein Derby, da zählt nicht die Platzierung in der Tabelle, sondern die Einstellung und die Bereitschaft alles zu geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Das wird für uns schwer genug."