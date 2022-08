Oberliga Westfalen: TSG Sprockhövel verpflichtet Talent vom VfL Bochum

Die TSG Sprockhövel verstärkt sich kurz vor Saisonstart mit einem ehemaligen Jugendnationalspieler. Dominik Wasilewski ist bereits der 17. Neuzugang der TSG.

Kurz vor dem Start in die neue Saison der Oberliga Westfalen ist die TSG Sprockhövel nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Mit Dominick Wasilewski kommt ein ehemaliger Jugendnationalspieler zur TSG. Zuletzt war Wasilewski in der U19 des VfL Bochum aktiv, für die er in der abgelaufenen Saison in 13 Spielen sechs Tore erzielen konnte.

Der Mittelstürmer genoss seine Ausbildung bei Borussia Dortmund und Schalke 04, bevor er sich im Alter von 16 Jahren der Nachwuchsabteilung in Bochum anschloss. Die TSG Sprockhövel ist für Wasilewski nun die erste Station im Herrenbereich.

Großer Umbruch bei der TSG

Wasilewski ist damit der 17. Neuzugang der TSG. Für den neuen Trainer Yakup Göksu gilt es nach diesem großen Umbruch erst einmal die Mannschaft zu einer Einheit zusammen zu führen. Wie Vorstand Andre Meister erklärte, wird dieser Prozess auch Zeit über den Saisonstart hinaus brauchen. Am kommenden Wochenende startet Sprockhövel mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck in die neue Oberligasaison.

Die Transfers in der Übersicht:

Zugänge: Agon Arifi (Wattenscheid 09), Dominick Wasilewski (Vfl Bochum U19), Edin Husidic (Cronenberger SC), Yunus Emre Cakir (Hammer SpVg), Kiyan Gilani, Maximilian Dagott (beide TuS Haltern), Tunahan Akyol (TSK Hohenlimburg), Felix Sauer (Wuppertaler SV U19), Joshua Perea Torres (SC Osmanlispor), Eren Albayrak (Hombrucher SV U19), Sky Krzysztofiak (YEG Hassel), Deniz Duran (SC Velbert), Hendrik Höh, Tobias Eurich, Levin Müller, Konstantinos Toris, Can Sadik Bayrakli (alle eigene U19)

Abgänge: Nazzareno Ciccarelli (Rot-Weiß Erfurt), Azmir Alisic (Lüner SV), Moritz Brüggemann, Max Maron, Aker-Ali Arslan (alle Westfalia Herne), Lewin D'Hone (Wuppertaler SV), Eduard Renke (Wattenscheid 09), Gianluca Zentler, Mert Sahin (beide Wacker Castrop), Ibrahim Bulut (ASC Dortmund), Dilhan Demir (SC Paderborn II), Christian Antwi-Adjei (Westfalia Rhynern), Dlyar Musa, Stanley Antwi-Adjei, Jonathan Kyeremateng (alle Ziel unbekannt)