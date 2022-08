Oberliga Niederrhein: Auftakt-Derby gegen ETB - FC Kray freut sich auf "großes Spiel"

Am Wochenende startet die neue Saison in der Oberliga Niederrhein. Für den FC Kray geht es zum Auftakt im Stadtderby gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen.

Am kommenden Sonntag (7. August, 15 Uhr) ist der FC Kray am Uhlenkrug zu Gast. Der Trainer der Krayer, Fabian Springob, zeigt sich begeistert ob der Tatsache, dass es sich bei dem Auftaktspiel um ein Derby handelt: „Das gesamte Trainerteam und die Mannschaft freuen sich auf dieses besondere Spiel.“

Nach einem großen Umbruch im Sommer mit vielen Neuzugängen wird es laut dem Kray-Trainer noch „drei bis vier Wochen dauern, bis wir uns wirklich zusammengefunden haben.“ Trotzdem sieht er die Mannschaft auf einem guten Weg. „Die Jungs verstehen meine Philosophie. Ich bin mir sicher, dass wir im Laufe der Saison einen starken FC Kray sehen werden.“

FC Kray: 1:1 gegen Rhynern bei der Generalprobe

Am vergangenen Samstag (30. Juli) beendete der FC Kray seine Testspielserie mit einem 1:1 gegen den Westfalen-Oberligisten SV Westfalia Rhynern. „Ich bin mit dem letzten Testspiel relativ zufrieden. Gegen einen starken und ambitionierten Gegner haben wir eine ordentliche Leistung gezeigt. Außerdem haben bei uns auch einige Spieler gefehlt“, resümiert Springob.

Damit schließen die Krayer die Vorbereitung mit einem Sieg, einer Niederlage sowie drei Unentschieden ab. Die einzige Niederlage, ein 1:3 im ersten Testspiel gegen den Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard, will Springob dabei nicht zu hoch bewerten: „Das erste Testspiel fand bereits nach wenigen Trainingstagen statt, da konnte man noch nicht allzu viel erwarten.“ In den anschließenden Testspielen spielte der FC Kray drei Mal Remis (gegen die TSG Sprockhövel, die SG Unterrath sowie den SV Westfalia Rhynern) und war einmal siegreich (8:0 gegen den SV Union Velbert).

Nach der Verpflichtung von zuletzt zwei Linksverteidigern ist die Kaderplanung laut Springob „grundsätzlich abgeschlossen“, ganz ausschließen will er weitere Zugänge jedoch nicht. „Mit dem Kader bin ich zufrieden. Ich denke, dass wir qualitativ gut aufgestellt sind. Aktuell gibt es zwar ein paar Blessuren, was nach der intensiven Vorbereitung jedoch nicht überraschend ist, aber keine schwerwiegenden Verletzungen.“

Nachdem die Krayer den Klassenerhalt in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag sichern konnten, strebt Springob für die kommende Spielzeit eine schnellere Entscheidung an: „Wir wollen in der Hinrunde so viele Punkt wie möglich sammeln und uns möglichst schnell von den Abstiegsplätzen distanzieren.“