SSVg-Trainer Pappas: "Es ist kein Geheimnis, dass Velbert immer aufsteigen möchte"

Top-Favorit SSVg Velbert eröffnet gegen den MSV Düsseldorf die Saison in der Oberliga Niederrhein. Trainer Dimitrios Pappas schließt Verstärkungen nicht aus.

Einer der größten Anwärter, wenn nicht der Top-Favorit auf den Aufstieg in der Oberliga Niederrhein, ist wieder die SSVg Velbert. Letztes Jahr noch knapp in der Aufstiegsrunde gescheitert, will der Klub mit Dimitrios Pappas auf der Trainerbank den nächsten Anlauf wagen. Am Freitag eröffnen Velbert und der MSV Düsseldorf die neue Spielzeit.

„Es ist kein Geheimnis, dass Velbert immer aufsteigen möchte, aber wir haben gesehen, das ist nicht so einfach“, sagt Pappas mit Blick auf das Finale der letzten Saison, das am Ende den 1. FC Bocholt als Regionalliga-Neuling sah, obwohl die SSVg auf Platz eins in die Aufstiegsrunde gestartet war. Pappas ist von der Stärke seiner Mannschaft auch in der neuen Saison überzeugt – sofern auch die äußeren Umstände passen und die sich Mannschaft ihrer Favoritenrolle bewusst wird. „Die meisten werden gegen uns 120 Prozent geben, das müssen wir als Einstellung für uns annehmen. Also immer diese 120 Prozent zeigen, um unsere Ziele zu erreichen, das wird kein Spaziergang werden. Um aufzusteigen, brauchst du in jeder Liga nötiges Spielglück. Wir haben auf jeden Fall die Qualität dafür, wir müssen nur unsere PS auf den Platz bringen.“

Auch weitere Neuzugänge sind nicht ausgeschlossen, die Velberter haben den Transfermarkt genau im Blick. „Wir können uns vor so einer langen Saison in der Breite noch besser aufstellen, aber wir suchen nur Spieler, die uns auch sofort weiterhelfen können. Wenn jemand kommt, muss er den Konkurrenzkampf befeuern“, ordnet Pappas seinen Kader ein. Am ehesten suchen die Velberter einen klaren Sechser und linken Verteidiger. „Da würden wir noch was machen, wenn uns jemand vor die Füße fällt und alles passt.“

In der Vorbereitung zeigten die vorhandenen Spieler gute Leistungen, Pappas zeigte sich mit Ergebnissen und inhaltlich recht zufrieden. „Wir müssen nur mit den Gegentoren besser werden und uns da verbessern“, sieht der Rückkehrer, der bereits als Spieler für die SSVg aktiv war, noch Raum für Verbesserung, sieht die Mannschaft aber insgesamt auf einem guten Weg. „Die Automatismen greifen aber immer schneller und die Neuen haben sich gut eingespielt. Wir sind heiß auf die Saison, die Jungs haben Bock und freuen sich, dass es jetzt um Punkte geht.“

Die ersten Zähler gibt es am Freitag (5. August) zu holen. Gegen Aufsteiger MSV Düsseldorf eröffnen die Velberter um 19.30 Uhr die neue Oberliga-Spielzeit in der IMS-Arena. „Ich sehe die Liga sehr ausgeglichen. Viele Vereine versuchen immer, oben anzuklopfen. Letzte Saison brauchte man sehr viele Punkte zum Aufsteigen, für die Zuschauer ist das natürlich gut“, schätzt Pappas die Liga sehr attraktiv ein.